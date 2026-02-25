В Госдуме подвергли критике систему ЕГЭ

Результаты ЕГЭ показывают уровень подготовки к системе экзамена, а не общий уровень образования, заявил 360.ru лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он отметил, что в такой системе преимущество у более обеспеченных семей, которые могут позволить услуги репетиторов.

А сдали бы ЕГЭ такие гениальные двоечники, как, например, Пушкин или Эйнштейн? А Ломоносов прошел бы через этот фильтр? Уверен, что нет, — заявил Миронов.

Депутат подчеркнул, что многие выпускники, набравшие около 100 баллов за экзамен, не справляются с университетской нагрузкой. По его словам, их часто отчисляют после второго-третьего курса.

Ранее сообщалось, что отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России будет возможна только при наличии проработанной альтернативы. На данный момент в стране нет замены этому виду аттестации.