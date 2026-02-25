Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 13:41

В Госдуме подвергли критике систему ЕГЭ

Депутат Миронов: ЕГЭ показывает только уровень подготовки к системе экзамена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Результаты ЕГЭ показывают уровень подготовки к системе экзамена, а не общий уровень образования, заявил 360.ru лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он отметил, что в такой системе преимущество у более обеспеченных семей, которые могут позволить услуги репетиторов.

А сдали бы ЕГЭ такие гениальные двоечники, как, например, Пушкин или Эйнштейн? А Ломоносов прошел бы через этот фильтр? Уверен, что нет, — заявил Миронов.

Депутат подчеркнул, что многие выпускники, набравшие около 100 баллов за экзамен, не справляются с университетской нагрузкой. По его словам, их часто отчисляют после второго-третьего курса.

Ранее сообщалось, что отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России будет возможна только при наличии проработанной альтернативы. На данный момент в стране нет замены этому виду аттестации.

депутаты
ЕГЭ
критика
экзамены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейский из Башкирии хотел нажиться на подчиненных, но попал под суд
Пауэрбанк загорелся на рейсе Екатеринбург — Стамбул сразу после взлета
Экс-глава МИД Германии покусилась на остров, который хочет заполучить Трамп
В Барнауле накрыли подпольный рехаб с фальшивыми рецептами
Экс-глава музея дала советы, как выбрать нового директора Лувра
Начальник одного из управлений СБУ попался на крупной взятке
Продюсер «Вороваек» рассказал о разговоре с похоронившей детей солисткой
В ООН растерялись из-за неожиданной позиции США по резолюции против России
Раскрыта мечта устроившего взрыв у Савеловского вокзала террориста
Раскрыто, чем грозит оставление уволившегося сотрудника в рабочем чате
Си Цзиньпин «разжевал» для Мерца суть китайского подхода по Украине
Американцы перепутали свой и российский Петербург
Американский «Бомбардир» заметили над Черным морем
Мишустин призвал ускориться с уходом от Болонской системы образования
Мишустин анонсировал выпуск уникальных российских препаратов в 2027 году
Волонтеры рассказали о ходе поисков пропавшей в Смоленске девочки
На Западе пришли в ужас из-за российского «сына Орешника»
Королевская семья Британии: новости, подробности расставания Кейт и Уильяма
«Низко и подло»: депутат об атаке ВСУ на медпункт в Брянской области
Мишустин потребовал от Володина ускорить ЖКХ-законопроект для ФАС
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.