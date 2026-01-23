Рособрнадзор назвал условие для отмены ЕГЭ Рособрнадзор: отмена ЕГЭ будет возможна при наличии проработанной альтернативы

Отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России будет возможна только при наличии проработанной альтернативы, заявили в Рособрнадзоре. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, на данный момент в стране нет замены этому виду аттестации.

Рособрнадзор неоднократно заявлял, что отмена ЕГЭ возможна только при наличии проработанной альтернативы ему, которой пока нет, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой заявлял, что ЕГЭ и ОГЭ — это калька западных практик, попытка подстроиться под Болонскую систему образования, потому требуют последовательной отмены. По его мнению, России нужно возвращаться к традиционной системе образования, подразумевающей выпускные и вступительные экзамены.

До этого сообщалось, что Минпросвещения утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2026/2027 учебный год. Согласно документу, самый высокий порог установлен для информатики — 45 баллов, а русский язык и обществознание потребуют минимум 42 баллов.