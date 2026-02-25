Стало известно, что грозит Украине за атаки на объекты с инвестициями США

Атаки на объекты с американскими инвестициями могут лишить Украину разведывательной информации Запада, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Соединенные Штаты также могут использовать коррупционный скандал в качестве инструмента давления на Киев.

Нет ничего удивительного в том, что Штаты недовольны ударами ВСУ по казахстанской инфраструктуре и по определенным танкерам, которые перевозят американскую нефть в Черном море. Нефтяной бизнес США очень активно представлен на нефтяном рынке Казахстана. Другое дело, что, судя по всему, какого-то очевидного политического решения пока не принято. Хотя мы понимаем, что реальных рычагов давления на Украину очень много. Это и антикоррупционный трек, и возможность перекрыть поставки разведданных, которые ВСУ используют для организации любых нападений и атак, — поделился Дудаков.

Он подчеркнул, что стратегия эскалации, выбранная Киевом, наносит ущерб интересам Вашингтона. По словам политолога, это может побудить Штаты усилить свое влияние на Украину, если появится соответствующая политическая возможность.

Пока, я так понимаю, США ограничиваются кампанией публичного давления. Если она ни к чему не приведет, тогда, думаю, будут применять уже более жесткие методы. В целом мы видим, что тренд сейчас таков — стоит ждать дальнейшего усиления давления на Киев. Тем более, Трамп сам понимает, что дедлайны у него поджимают. Остается всего лишь восемь месяцев до выборов в конгресс, и нужно, конечно, здесь и сейчас показывать какие-то реальные достижения. Иначе потом времени на внешнюю политику не будет, придется с головой уйти в электоральную борьбу и во все остальные элементы внутренней повестки США, — добавил Дудаков.

Он заключил, что Трамп сам неоднократно высказывался о неспособности украинских лоббистов к конструктивному диалогу. Президент США, по мнению политолога, считает их основной преградой на пути к переговорам, и поэтому давление на них должно возрасти.

Ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила о получении демарша от Госдепартамента после ударов ВСУ по нефтяному объекту в Черном море. По информации американской стороны, атаки на Новороссийск затронули инвестиции Штатов, идущие через Казахстан.