Раскрыто, чем грозит оставление уволившегося сотрудника в рабочем чате

Уволившийся сотрудник, оставленный в рабочих чатах, потенциально может украсть и использовать конфиденциальную информацию или файлы, заявил RT юрист Александр Кирсанов. Он напомнил, что в последний рабочий день сотрудника его учетная запись должна быть заблокирована или удалена.

Команда продолжает обсуждать проектные задачи, не задумываясь о том, что бывший сотрудник по-прежнему читает переписку. Это чревато не просто неудобством, а вполне реальным хищением конфиденциальной информации, включая коммерческие стратегии, персональные данные клиентов и внутреннюю документацию, — предупредил Кирсанов.

По его словам, утечка служебной информации способна нанести непоправимый урон репутации компании. В таком случае никакие судебные разбирательства не компенсируют потерю доверия со стороны клиентов и партнеров, пояснил юрист. Он посоветовал разделять рабочие и личные каналы связи, используя для служебных целей только корпоративные инструменты.

