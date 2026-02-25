Юрист рассказал, кому грозит наказание из-за Telegram

Признание Telegram экстремистской организацией сделает невозможным его использование для платных услуг, так как отследить транзакции в адрес площадки не составит труда, заявил юрист Александр Хаминский в беседе с Lenta.ru. При этом эксперт подчеркнул, что обычное использование мессенджера не повлечет наказания для граждан.

Установить и доказать такие платежи в адрес Telegram будет крайне легко. Списание оплаты обычно происходит непосредственно со счета клиента. При этом обычное использование гражданами Telegram <...> не будет наказуемым, — высказался юрист.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил, что в России существует вероятность признания мессенджера Telegram экстремистским. По словам эксперта, в таком случае любые финансовые операции внутри платформы также окажутся вне закона.

Кроме того, зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов допустил, что Telegram может получить статус экстремистской организации в ближайшие полтора месяца. Парламентарий пояснил, что такой сценарий реален при условии, если платформа продолжит уклоняться от взаимодействия с российскими ведомствами.