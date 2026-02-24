Юрист дал советы, как защитить питомца после собственной смерти

Питомца рекомендуется добавить в завещание, а также прописать в соответствующем документе обязанность наследников заботиться о животном, заявил LIFE.ru юрист Владимир Гартман. Он отметил, что это позволит уберечь любимца после собственной смерти.

По закону, животные — это имущество. Собаку можно завещать конкретному человеку. Составляете завещание у нотариуса, указываете, кому переходит питомец. Но просто завещать мало. Интересный механизм — это завещательное возложение. Вы можете в завещании обязать наследника содержать вашу собаку, обеспечивать ей уход, ветеринарную помощь и т. д. Причем закон прямо упоминает животных, — отметил Гартман.

Он пояснил, что в случае, если наследник не будет исполнять указанные обязанности, заинтересованные лица смогут обратиться в суд. При этом, по мнению юриста, проконтролировать, как на самом деле обращаются с животным после смерти невозможно. В связи с этим эксперт призвал выбрать самого надежного человека, которому перейдет ответственность за питомца. А юридические инструменты будут лишь подстраховкой.

