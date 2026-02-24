Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 10:06

Юрист дал советы, как защитить питомца после собственной смерти

Юрист Гартман посоветовал обязать наследников заботиться о питомце

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Питомца рекомендуется добавить в завещание, а также прописать в соответствующем документе обязанность наследников заботиться о животном, заявил LIFE.ru юрист Владимир Гартман. Он отметил, что это позволит уберечь любимца после собственной смерти.

По закону, животные — это имущество. Собаку можно завещать конкретному человеку. Составляете завещание у нотариуса, указываете, кому переходит питомец. Но просто завещать мало. Интересный механизм — это завещательное возложение. Вы можете в завещании обязать наследника содержать вашу собаку, обеспечивать ей уход, ветеринарную помощь и т. д. Причем закон прямо упоминает животных, — отметил Гартман.

Он пояснил, что в случае, если наследник не будет исполнять указанные обязанности, заинтересованные лица смогут обратиться в суд. При этом, по мнению юриста, проконтролировать, как на самом деле обращаются с животным после смерти невозможно. В связи с этим эксперт призвал выбрать самого надежного человека, которому перейдет ответственность за питомца. А юридические инструменты будут лишь подстраховкой.

Ранее юрист Татьяна Кузьминова заявила, что получить пенсию по наследству можно через Социальный фонд России по истечении шестимесячного срока со дня смерти наследодателя. Она напомнила, что такое право есть у родственников — наследников по закону, а также людей, включенных в завещание.

питомцы
животные
юристы
наследство
