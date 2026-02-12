Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 11:39

Юрист дала советы, как получить пенсию по наследству

Юрист Кузьминова: получить пенсию по наследству можно, обратившись в СФР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Получить пенсию по наследству можно через Социальный фонд России по истечении шестимесячного срока со дня смерти наследодателя, заявила LIFE.ru юрист Татьяна Кузьминова. Она напомнила, что такое право есть у родственников — наследников по закону, а также людей, включенных в завещание.

Также можно обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд, распределив, кому отойдут денежные средства. Для этого наследодателю необходимо при жизни обратиться с заявлением в СФР или, если пенсионные накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде, в НПФ и указать, кто будет наследовать пенсионные накопления и в каких долях, — уточнила Кузьминова.

По ее словам, важно, чтобы все действия с наследством проходили через нотариуса. Эксперт также предостерегла от съема средств с банковской карты пенсионера сразу после его смерти. Подобные действия вне закона. Юрист пояснила, что деньги со счета умершего можно получить только после вступления в наследство.

Ранее в СФР сообщили, что все социальные выплаты, подлежащие индексации с 1 февраля 2026 года, будут автоматически перечислены гражданам в увеличенном размере. При этом получателям не придется никуда обращаться или подавать какие-либо заявления.

