Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 16:09

Семенович раскрыла подробности своего языка любви

Семенович призналась, что кусает своего возлюбленного в порыве страсти

Анна Семенович Анна Семенович Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Анна Семенович в интервью «Пятому каналу» призналась, что может укусить возлюбленного в порыве эмоций. Артистка пояснила, что не привыкла сдерживать чувства.

Могу сильно укусить, могу сильно обнять, не знаю, что угодно могу сделать, — сказала знаменитость.

По словам Семенович, ее партнер, предприниматель Денис Шреер, иногда возмущается такому поведению, но на самом деле с радостью принимает подобные проявления любви. Певица подчеркнула, что видит его искреннюю реакцию и понимает: ему это нравится.

Семенович и Шреер встречаются уже два года, однако официально оформить отношения пока не могут. Главное препятствие — действующий брак бизнесмена. В Германии сейчас идет бракоразводный процесс Шреера, там же проживают его сын и экс-жена.

Ранее Семенович заявила в кулуарах ежегодного проекта «Праздник для всех влюбленных» в Государственном Кремлевском дворце, что при весе около 70 килограммов ее грудь тянет на 10 килограммов, напомнив об особенности своей фигуры. Так она прокомментировала появление в Сети видео, в котором якобы запечатлена «располневшей».

Россия
Анна Семенович
звезды
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гастроэнтеролог перечислила причины боли в левом боку
Раскрыто, сколько запросили экс-главе «Локомотива» за убийство 2002 года
В США увидели «двадцатикратное» превосходство ВС России над ВСУ
Ливневый снег и потепление до +4? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Раскрыто истинное отношение россиян к армии и ее действиям в зоне СВО
В Госдуме хотят обязать государство выплачивать долги алиментщиков
В России создали импланты будущего для лечения переломов
Лесная гостья устроила прогулку по Липецку
Сотрудник кладбища рухнул в трехметровую могилу
Лоза рассказал, как ему удалось бросить курить
Пригожин раскритиковал политику Олимпиады-2026
В Госдуме объяснили, почему Россия не считает жителей Украины врагами
Эндокринолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак
Алабай напал на 15-летнюю девочку в Твери
«Периферийное место»: в ГД определили положение Европы в современном мире
В МИД России раскрыли, какой регион Запад превращает в арену противостояния
Турэксперт назвала дешевую альтернативу Таиланду
Мужчина разбился на пляже в США
Жители российского города надели противогазы из-за опасных выбросов
«В "Спартаке" все становились психами»: Кузнецов о Карпине, «Зените» и ЦСКА
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.