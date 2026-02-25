Семенович раскрыла подробности своего языка любви Семенович призналась, что кусает своего возлюбленного в порыве страсти

Певица Анна Семенович в интервью «Пятому каналу» призналась, что может укусить возлюбленного в порыве эмоций. Артистка пояснила, что не привыкла сдерживать чувства.

Могу сильно укусить, могу сильно обнять, не знаю, что угодно могу сделать, — сказала знаменитость.

По словам Семенович, ее партнер, предприниматель Денис Шреер, иногда возмущается такому поведению, но на самом деле с радостью принимает подобные проявления любви. Певица подчеркнула, что видит его искреннюю реакцию и понимает: ему это нравится.

Семенович и Шреер встречаются уже два года, однако официально оформить отношения пока не могут. Главное препятствие — действующий брак бизнесмена. В Германии сейчас идет бракоразводный процесс Шреера, там же проживают его сын и экс-жена.

Ранее Семенович заявила в кулуарах ежегодного проекта «Праздник для всех влюбленных» в Государственном Кремлевском дворце, что при весе около 70 килограммов ее грудь тянет на 10 килограммов, напомнив об особенности своей фигуры. Так она прокомментировала появление в Сети видео, в котором якобы запечатлена «располневшей».