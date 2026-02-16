Нервный срыв, хейт из-за фигуры, мнение об СВО: как живет Анна Семенович

Певица Анна Семенович призналась, что испытала сильнейший стресс из-за появившихся в Сети кадров с ее пляжного отдыха. Что довело артистку, как сложилась ее личная жизнь, говорила ли она об СВО?

Как Анна Семенович переживает хейт в Сети из-за фигуры

Анна отрицает подлинность неприятных фотографий и видео, утверждая, что хейтеры искусственно увеличили ее объемы. Этот инцидент сильно расстроил певицу, которая даже сообщила о проблемах со здоровьем из-за скандального контента. Кроме того, ее близкие также были обеспокоены случившимся.

«Я вообще три дня не могла в себя прийти, я даже голос потеряла! Я заболела, у меня упал иммунитет, я плакала. Плакала моя мама, она вообще ничего не поняла, безумно расстроилась», — разоткровенничалась звезда на «Празднике для всех влюбленных МУЗ ТВ».

Возлюбленный Денис поддержал Семенович, как настоящий джентльмен. Хотя, как уверяет Анна, лишние килограммы на кадрах пририсовали и ему.

«Только Денис сказал: „Да ладно, чего ты вообще, ты такая красивая, даже на этом видео, такая булочка, я тебя и такую бы любил!“ — он единственный человек, который с юмором к этому отнесся», — поделилась экс-солистка «Блестящих».

Анна Семенович рассказывала, что делала липосакцию рук и коррекцию линии подбородка, а также операцию по уменьшению груди.

«Самая нашумевшая в прессе моя пластическая операция — уменьшение груди. Ее я сделала по медицинским показаниям, когда размер стал критическим и „носить“ его на себе стало тяжело в прямом смысле этого слова. Начались проблемы со спиной, с осанкой, нагрузка была на весь организм», — объяснила она.

Как сложилась личная жизнь Анны Семенович

Анна Семенович уже три года встречается с Денисом Шреером. Певица открыто говорит, что ее избранник официально женат и не может быстро оформить развод, поскольку его семья, включая жену и ребенка, проживает в Германии.

«Юридические формальности по многолетнему расторжению брака по законам Германии наконец выходят на финишную прямую. Бывшая супруга Дениса уже больше всех ждет этого развода. У нее тоже все прекрасно в личной жизни, и она собирается замуж. А вот меня наличие или отсутствие штампа в паспорте не беспокоит вообще никаким образом», — рассказала она в интервью NEWS.ru.

Певица заявила о готовности вступить в брак с любимым человеком и родить ему детей. Семенович несколько лет назад сохранила свои яйцеклетки.

«Для любой женщины в определенном возрасте такая процедура — это подстраховка в вопросе материнства, если по каким-то причинам, в том числе медицинским, естественное оплодотворение может быть невозможным», — пояснила она.

Как Анна Семенович относится к СВО

Анна Семенович выражает свою поддержку спецоперации. Она неоднократно выступала перед российскими военными и жителями Донбасса.

«Было волнительно выступать в госпитале. В конце концерта солдаты танцевали. Кто как мог. Я увидела в их глазах надежду. Но самое ответственное — выступать перед вдовами. Я встретила беременную третьим ребенком женщину, у которой погиб муж. Она сказала, что мои песни поселили в ней добро и позитив», — рассказала она в передаче «Жизнь и судьба».

Семенович отметила, что с началом СВО ее гордость за программу «Дембельский альбом», которую она ведет на «Русском радио», возросла.

«Вместе с другими артистами и командой радиостанции мы постоянно выезжаем в госпитали с нашими агитбригадами. Имею почетную награду от президента страны — медаль „За труды в культуре и искусстве“. Но стараюсь громко об этом не рассказывать и не выставлять как какую-то особую свою заслугу. Делать это — мой долг как артиста и гражданина своей Родины», — заявила исполнительница.

