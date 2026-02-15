Запои, избиение возлюбленной, Полищук: куда пропал актер Алексей Макаров

Звезде боевиков «Личный номер», «Ворошиловский стрелок» и сериала «Офицеры» Алексею Макарову 15 февраля исполняется 54 года. Как сложилась жизнь актера?

Что известно о детстве Алексея Макарова и его отношениях с матерью

Алексей Макаров родился 15 февраля 1972 года в Омске в семье поэта Валерия Макарова и народной артистки России Любови Полищук.

Полищук развелась с отцом наследника, когда ему было четыре года. С первого по шестой класс он учился в московской школе-интернате, из-за чего у него была обида на родителей.

Алексей вспоминал, что в юности был проблемным подростком, во многом похожим на своего отца. Полищук нередко выходила из себя, разговаривая с ним на повышенных тонах.

«Когда она поняла, что я превращаюсь в неуправляемого подростка, начинала орать. И я в этот момент боялся ее до судорог, потому что она была очень звонкая, а энергетика страшнейшая, которая и мне передалась», — рассказал артист в эфире программы «Однажды» на НТВ.

Как сложилась личная жизнь Алексея Макарова

Впервые Макаров женился на журналистке Марии Сперанской. Их брак продлился три года. После этого у артиста были романы с актрисами Анастасией Макеевой и Екатериной Семеновой.

Затем у звезды начались отношения с актрисой Викторией Богатыревой. В 2010 году у пары родилась дочь Варвара.

В 2022 году актер тайно женился на бывшей стюардессе, а ныне репетиторе иностранных языков Полине. Она на 23 года моложе избранника.

«Так мы давно женаты. Уже больше года. Жена ждет мужа дома после подвигов, после рабочего дня», — рассказывал Макаров в 2023 году.

Что известно о пристрастии Макарова к алкоголю

Алексей Макаров ранее имел проблемы с алкоголем, что вызывало ссоры с родными. Сегодня он пересмотрел свои ценности и взгляды.

«Я нажрал 127 кг. У меня были запои. Это сильно меня подкосило: и здоровье, и отношения с людьми. А сейчас спортзал каждый день», — вспоминал Макаров.

В телепрограмме «Секрет на миллион» Анастасия Макеева рассказала, что Алексей Макаров ударил ее в Тунисе. Это произошло после того, как Роман Игнатьев отправил ей стихотворение с эротическим подтекстом. Макеева также подчеркнула, что Алексей не должен пить алкоголь.

«Есть люди, которым можно пить. Есть люди, которым нельзя пить. Алексей, наверное, тот человек, которому лучше этого не делать, потому что он сам себя не понимает и не помнит. Игнатьев написал какое-то стихотворение эротического содержания, посвященное женщинам. Он его разослал всем. Леша увидел СМС и, не спросив ни слова, отреагировал вот так: два удара — и я в нокауте. Я даже не успела ничего понять, потеряла сознание. Маленькое личико и большой кулак. Это не имитация в кино. Это произошло стихийно», — вспоминала Макеева.

Чем сейчас занимается Алексей Макаров

Макаров продолжает заниматься творчеством и активно участвует в съемках сериалов, но его больше не приглашают сниматься в полнометражных фильмах.

В августе прошлого года кинокритик Александр Шпагин заявил, что сын актрисы Любови Полищук часто появляется в сериалах в роли «мужественного мужика» с оружием. По его мнению, это мешает ему получить роли в крупных кинопроектах.

«Он [Макаров] превратился в очень хорошего актера. Только об этом никто не знает, так как его захомутали сериалы. В большом кино его забыли, а в сериалах он нужен для дежурных образов», — поделился Шпагин.

Читайте также:

Гражданство России, молчание об СВО, Зеленский: как живет Александр Ревва

Заработок в РФ, развод, запрет песен: где сейчас Константин Меладзе

Личная жизнь, Comedy Club, отъезд из России: куда пропал Гарик Мартиросян