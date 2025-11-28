Биография Любови Полищук: как жила и умерла народная артистка России

19 лет назад, 28 ноября 2006 года, умерла народная артистка России Любовь Полищук. Как сложилась жизнь актрисы, отчего она скончалась?

Как прославилась Любовь Полищук

Любовь Полищук появилась на свет в Омске в обычной семье. Ее отец работал строителем, а мать была швеей. С ранних лет будущая звезда выступала в хоре. После школы она отправилась в Москву, где поступила в мастерскую эстрадного искусства.

Свою первую роль в кино Любовь Полищук исполнила в 1974 году в фильме Григория Александрова «Скворец и лира». Однако настоящую известность ей принесла эпизодическая роль в фильме Марка Захарова «12 стульев». Знаменитой актрису сделало танго, которое она исполнила в паре с Андреем Мироновым.

Многие зрители замечали сходство между актрисой и итальянской кинозвездой Софи Лорен. Полищук сыграла более 100 ролей, большинство из которых были эпизодическими. Среди наиболее известных ее работ — Жаннетт в «Приключениях принца Флоризеля», Лариса в «Золотой мине», Зина в «Интердевочке», жена посла в «Ширли-мырли», Ирина в драме «Любовь с привилегиями», Любовь Григорьевна в комедийном сериале «Моя прекрасная няня» и Клавдия Плавникова в сериале «Звезда эпохи».

Браки и дети Любови Полищук

Первым супругом Любови Полищук был актер из Омска Валерий Макаров. Вместе они создавали дуэт под названием «Омичи на эстраде». В семье 15 февраля 1972 года появился сын Алексей.

Алексей Макаров окончил актерский факультет ГИТИСа, снялся более чем в 80 фильмах и сериалах. А единственная дочь Макарова похожа на бабушку Любу, которая ее не успела увидеть. Дочь Варю Макаров успел показать своей бабушке Ольге Пантелеевне, маме Любови Григорьевны.

Алексей рассказывал, что в юности был проблемным подростком и сильно напоминал своего отца. Это часто приводило к конфликтам с матерью, которая не могла сдерживать эмоции и начинала кричать на него.

«Когда она поняла, что я превращаюсь в неуправляемого подростка, начинала орать. И я в этот момент боялся ее до судорог, потому что она была очень звонкая, а энергетика страшнейшая, которая и мне передалась», — рассказал артист в эфире программы «Однажды» на НТВ.

Макаров отмечает, что в течение долгого времени страдал алкоголизмом и часто ссорился с родными. Однако сейчас он осознал необходимость изменений в своей жизни.

«Я нажрал 127 килограммов. У меня были запои. Это сильно меня подкосило: и здоровье, и отношения с людьми. А сейчас спортзал каждый день», — поделился артист.

В 1979 году Полищук поступила в труппу Московского театра миниатюр, а также стала студенткой-заочницей ГИТИСа. В этом театре она не только сыграла разные роли, но и познакомилась со своим вторым мужем, художником Сергеем Цигалем. В 1984 году они поженились и в том же году стали родителями девочки, которую назвали Мариэтта Цигаль-Полищук.

Широкая публика узнала о Цигаль-Полищук как об артистке в 2023 году, когда она сыграла главную роль в биографическом сериале «Раневская». Тогда же Мариэтта получила вторую большую роль — в двух сезонах детективного сериала «Метод уборщицы», где сыграла некрасивую, но умную женщину. Актриса работает в театре.

Причина смерти Любови Полищук

В 2000 году Полищук попала в тяжелую аварию. После этого ей пришлось носить ортопедический корсет некоторое время. Ей сделали операцию по удалению поврежденного участка позвоночника, но это не остановило актерскую карьеру артистки. Она продолжила сниматься в кино и выступать в театре.

Операция прошла успешно, но через несколько недель врачи обнаружили у нее онкологическое заболевание. В 2006 году Любовь Полищук скончалась. Ей было 57 лет.

Одной из возможных причин рака врачи назвали «застарелую травму». В процессе съемок фильма Марка Захарова «12 стульев» актриса Полищук, исполнявшая второстепенную роль, танцевала танго с актером Андреем Мироновым. Этот эпизод, по информации Woman.ru, оказался роковым для артистки.

Во время танца артист дважды уронил партнершу на бетонный пол. Сама Полищук не придала этому значения, однако спустя годы ее стали мучить постоянные боли в спине.

Читайте также:

Проблемы из-за Долиной, предательства, суды: где сейчас певица Слава

«Первый пойду рыть окопы»: как сейчас живет Андрей Ургант

Отказ от переезда в США, гражданство РФ, травля: как живет Наталия Орейро