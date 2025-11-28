Отказ от переезда в США, гражданство РФ, травля: как живет Наталия Орейро

Уругвайская актриса Наталия Орейро дала большое интервью российской журналистке Надежде Стрелец. Что артистка рассказала о травле в школе, об отказе от переезда в США, за что ее призывали лишить гражданства РФ?

За что Орейро травили в школьные годы

По словам Орейро, в детстве она пережила травлю из-за съемок в рекламе, где ее сексуализировали. В интервью актриса отметила, что долгое время не могла пойти в школу, а сверстники на стенах писали «неприятные слова».

«Мне было 12 лет. Я превращалась из девочки в девушку и не была готова к тому, что меня покажут настолько сексуализированно. Я не знала, что некоторые части моего тела будут в таком ракурсе. Я не могла пойти в школу, неделю просто боялась поднять глаза. На меня стали смотреть иначе парни, девочки, все. На стенах писали неприятные вещи. Но важно объяснить, что я собиралась стать актрисой, и реклама — начало пути», — сказала актриса.

Кроме того, Орейро травили в школе в Испании из-за уругвайского акцента и одежды, которую она полгода не меняла. Звезда призналась, что это закалило ее характер и позволило мечтать о моде. Спустя два года она уже умела шить благодаря обучению у бабушки, а сверстницы сами одалживали у нее наряды.

«Я всегда говорю сыну, что буллинг происходит не только потому, что какой-то человек устраивает травлю, а еще потому, что другие не реагируют. С их молчаливого согласия все и происходит. Это они становятся инструментом в руках агрессора — без них он бы ничего не смог», — поделилась Орейро.

По словам певицы, те, кто просто стоит или смотрит, также являются частью этого насилия. Если это не поддерживать, буллинг перестанет существовать, убеждена актриса.

Сама Орейро подвергалась травле на фоне переезда в Испанию, потому что родители потеряли работу на родине. Тогда ее травили из-за акцента, а по возвращении в Уругвай произошло то же самое, но уже из-за андалузских ноток в речи будущей звезды. Орейро подтвердила, что ей было больно переживать буллинг в школе.

Почему Орейро отказалась от переезда в США и карьеры в Голливуде

Наталия Орейро сообщила, что не собирается строить карьеру в Голливуде и никогда не переедет в США.

«Голливуд никогда меня не интересовал», — подчеркнула артистка.

Орейро отметила, что любит западное кино как зритель, но не хотела сниматься в голливудских фильмах, несмотря на наличие предложений.

Свой отказ актриса объяснила тем, что контракт предполагал бы переезд, смену языка, отсутствие главных ролей и возможности выбирать интересные проекты. Звезда сериала «Дикий ангел» уточнила, что никогда не собиралась жить в США.

«Я бы не уехала со своей родины. Меня звали в Соединенные Штаты, но я и раньше отказывалась, и тем более сейчас», — заключила Орейро.

Кто призывал лишить Орейро гражданства России

В 2023 году активисты Сибирской правозащитной группы «Радетель» обратились с письмом в Генпрокуратуру и Министерство внутренних дел с просьбой проверить Орейро на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и лишить российского гражданства.

Общественники считают, что актриса «осознанно и целенаправленно продвигает нетрадиционные ценности». По мнению активистов, Орейро нарушила Конституцию России, в связи с чем должна понести наказание.

Орейро получила российский паспорт 10 ноября 2021 года. Она прочитала текст присяги на двух языках — русском и испанском. Документ ей вручил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Российское гражданство Орейро и ее сыну присвоил президент РФ Владимир Путин. Актриса назвала это большой честью.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru объяснял, что уругвайскую актрису боготворят в России за искреннюю любовь и уважительное отношение к поклонникам. По его словам, крепкая фан-база артистки сформировалась из целого поколения зрителей, выросших на ее сериалах, которые показывали на российском телевидении.

«Из числа поклонников Орейро воспиталось целое поколение, которое действительно составляет ее очень крепкую фан-группу. Это началось с момента, когда она появилась на экранах в России. Несколько лет подряд показывали ее сериалы. Фанаты на самом деле искренне боготворят исполнительницу, потому что она соответствующе к ним относится. То есть, приезжая на гастроли в Россию, она всегда встречается с ними, приезжает на радиостанции, эфиры и дает активную обратную связь. Люди это чувствуют и действительно любят Орейро», — пояснил Рудченко.

