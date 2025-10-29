«Искренне боготворят»: продюсер о причинах популярности Орейро в России

Уругвайскую актрису и певицу Наталию Орейро боготворят в России за искреннюю любовь и уважительное отношение к поклонникам, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, крепкая фан-база артистки сформировалась из целого поколения зрителей, выросших на ее сериалах, которые показывали на российском телевидении.

Из числа поклонников Орейро воспиталось целое поколение, которое действительно составляет ее очень крепкую фан-группу. Это началось с момента, когда она появилась на экранах в России. Несколько лет подряд показывали ее сериалы. Фанаты на самом деле искренне боготворят исполнительницу, потому что она соответствующе к ним относится. То есть приезжая на гастроли в Россию, она всегда встречается с ними, приезжает на радиостанции, эфиры и дает активную обратную связь. Люди это чувствуют и действительно любят Орейро, — пояснил Рудченко.

Ранее стало известно, что Орейро снялась в российской комедии «Письмо Деду Морозу». Артистка сыграла роль «сбывшегося желания», которую главный герой загадал в детстве. Орейро в фильме предстала в образе Снегурочки. По ее словам, это была ее давняя мечта.