Новогодняя Орейро и бесстрашная Боярская: гид по киноновинкам недели

На этой неделе на экранах появятся сразу пять громких премьер — о любови, новогодних чудесах с опасными последствиями и тяжелых буднях скорой, где каждая минута решает судьбу человека. NEWS.ru рассказывает, какие новинки кино посмотреть в конце осени-2025 — от тревожного «Умри, моя любовь» до честного и пронзительного «Склифа».

«Умри, моя любовь»

Триллер о том, как отношения превращаются в тюрьму.

Для тех, кто любит психологические драмы и напряжение без скримеров.

Грейс и Джексон бегут из Нью-Йорка в горы Монтаны, мечтая начать жизнь с чистого листа. Только вот страсть — штука капризная: то греет, то обжигает так, что некуда бежать. Их уютное убежище постепенно превращается в западню, где любовь все чаще выглядит как одержимость. Зрителей ждут тревожная атмосфера, красивейшие локации и болезненная правда.

Премьера: 27 ноября в кинотеатрах.

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Роберт Паттинсон, Сисси Спейсек, Ник Нолти, Лакит Стэнфилд, Кеннеди Колдервуд, Виктория Колдервуд, Габриель Роз, Клэр Култер, Сэйлор Макферсон.

«Письмо Деду Морозу»

Сказка, которая вышла из-под контроля.

Для тех, кто хочет новогоднего настроения, но уже устал от однотипных комедий.

Петр Безуглов живет строго по правилам: логика, порядок и никаких «детских глупостей». Но все ломается в одночасье — его сын находит старые письма и отправляет их по адресу. Утром мир Безуглова начинает исполнять желания маленького Пети — от слегка странных до откровенно опасных. Теперь на кону не просто его карьера, а семья и, возможно, весь город. Добрая новогодняя сказка, которая внезапно превращается в хаос. Идеальный выбор, если хочется чуда, но с долей безумия.

Премьера: 27 ноября в кинотеатрах.

В ролях: Антон Филипенко, Наталия Орейро, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Константин Каримов, Эвелина Бледанс, Дима Билан, Анатолий Цой, Азамат Нигманов.

«Жар»

Кулинарный боевик

Для тех, кто любит модную гастрономию, харизматичных героев и истории в стиле «из грязи в князи».

Звездного шефа Марка Левинского увольняют, и его репутация летит в тартарары. Чтобы выжить, он решает открыть свое заведение вместе с начинающим поваром Аароном. Но вместо признания их ждут долги, сербская мафия и очень острые ножи — в прямом и переносном смысле. Теперь им предстоит не только готовить, но и спасать свою жизнь. Фильм, от которого хочется есть, смеяться и немного бояться. Отличный вариант для вечера, когда нужно что-то драйвовое и узнаваемое.

Премьера: 27 ноября на «Иви».

В ролях: Даниил Воробьев, Аня Чиповская, Марк Эйдельштейн, Анастасия Микульчина, Игорь Грабузов, Алла Сигалова, Александр Олешко, Александр Ильин — мл., Иван Фоминов, Сергей Газаров.

«Тоннель»

Триллер о цене честности

Для тех, кто любит криминальные драмы, сильные женские персонажи и истории, где герой выбирает между долгом и семьей.

Светлана Суворова — идеальный сотрудник таможни: честная, принципиальная, непробиваемая. За это ее, кстати, многие и ненавидят. Но все меняется, когда мафия похищает ее мужа. Теперь перед ней встает выбор: остаться неподкупной или нарушить собственные принципы во имя любви. Напряженная драма, в которой каждая минута как шаг по тонкому льду. Идеальный фильм, чтобы обсудить с друзьями и коллегами: «А ради своих ты бы рискнула всем?»

Премьера: 1 декабря на KION.

В ролях: Елизавета Боярская, Сергей Гилев, Таисья Калинина, Даниил Страхов, Мамука Патарава, Влад Фурман, Александр Аверин, Кирилл Болтаев, Александр Семчев, Евгений Бурлак.

«Склиф»

Медицинская драма о силе духа.

Для тех, кто любит медицинские драмы без лишнего пафоса.

Евгения Покровская — травматолог, которая работает на скорой. Смена за сменой — борьба за чужие жизни. Ей приходится пробивать стены предубеждений, отстаивать авторитет и при этом пытаться сохранить личную жизнь. Теплая и честная история о тех, кто спасает, даже когда им самим нужна поддержка.

Премьера: 2 декабря на «Кинопоиске».

В ролях: Кристина Асмус, Матвей Лыков, Семен Серзин, Борис Хвошнянский, Александр Тютин, Анастасия Гайворонская, Эльдар Трамов, Анастасия Дворянская, Оксана Стрельцова, Валерий Крупенин.

