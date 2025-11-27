Наталия Орейро раскрыла правду о «романе» с Факундо Арана

Актриса Наталья Орейро заявила, что у нее не было романтических отношений с партнером по сериалу «Дикий ангел» Факундо Арана. Артистка в интервью журналистке Надежде Стрелец отметила, что у них были исключительно дружеские отношения.

С Факундо мы большие друзья. Но сдружились мы в проекты «Ты моя жизнь», не в «Диком ангеле» <...> Мне никогда не нравились блондины, это был не мой типаж. Мы не понимали, как наш дуэт сработает, но оказалось, что вместе на экране мы смотрелись просто невероятно. <...> Все, что нужна знать о моем партнере по «Дикому ангелу», он настоящий джентльмен. Нас постоянно спрашивали, были ли мы парой, нет, конечно, не было. Это была убедительная игра. Между нами никогда не было отношений, — сказала актриса.

Ранее уругвайская актриса раскрыла свои секреты поддержания физической формы. Она отметила, что регулярное употребление шоколада помогает ей сохранять стройность фигуры. Актриса также подчеркнула важность принятия возрастных изменений и готовности к исполнению разнообразных ролей.

За время своих визитов в Россию Орейро освоила приготовление вегетарианской версии борща, который она назвала «свекольным супом». Ее сын, по словам актрисы, научился готовить традиционный русский борщ и даже угостил им своих одноклассников.