День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 13:35

Наталия Орейро раскрыла правду о «романе» с Факундо Арана

Наталия Орейро опровергла слухи об отношениях с актером Факундо Арана

Наталья Орейро Наталья Орейро Фото: Киселев Сергей /Агентство «Москва»
Читайте нас в Дзен

Актриса Наталья Орейро заявила, что у нее не было романтических отношений с партнером по сериалу «Дикий ангел» Факундо Арана. Артистка в интервью журналистке Надежде Стрелец отметила, что у них были исключительно дружеские отношения.

С Факундо мы большие друзья. Но сдружились мы в проекты «Ты моя жизнь», не в «Диком ангеле» <...> Мне никогда не нравились блондины, это был не мой типаж. Мы не понимали, как наш дуэт сработает, но оказалось, что вместе на экране мы смотрелись просто невероятно. <...> Все, что нужна знать о моем партнере по «Дикому ангелу», он настоящий джентльмен. Нас постоянно спрашивали, были ли мы парой, нет, конечно, не было. Это была убедительная игра. Между нами никогда не было отношений, — сказала актриса.

Ранее уругвайская актриса раскрыла свои секреты поддержания физической формы. Она отметила, что регулярное употребление шоколада помогает ей сохранять стройность фигуры. Актриса также подчеркнула важность принятия возрастных изменений и готовности к исполнению разнообразных ролей.

За время своих визитов в Россию Орейро освоила приготовление вегетарианской версии борща, который она назвала «свекольным супом». Ее сын, по словам актрисы, научился готовить традиционный русский борщ и даже угостил им своих одноклассников.

Наталия Орейро
актрисы
шоу-бизнес
отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Одноклассники» выпустили мейковер-шоу ко Дню матери
Сийярто раскрыл, сколько будет актуально исключение Венгрии из санкций США
«Станем беднее»: экономист об идее банков запретить скидки маркетплейсов
Стало известно, как дети попали в пыточный рехаб на Урале
«Уберите медведя»: Наталия Орейро вспомнила ночевку в русской избушке
Москва и Баку намерены довести товарооборот до $5 млрд
В МИД России оценили истинный вклад ЕС в достижение мира на Украине
ЕС заподозрили в подготовке к военному столкновению с Россией
Силовики начали обыски в соццентре после заявлений о насилии и пытках
В Свердловской области мать пойдет под суд за убийство своего сына
В школах одной из стран Азии станут изучать русский язык
В МИД России озвучили пугающие показатели дефицита госбюджета в ЕС
Оставшаяся в одиночестве на границе школьница получила компенсацию
Блокадница получит полмиллиона рублей за падение на льду
С лососем и авокадо: нескучный рецепт салата цезарь
Наталия Орейро раскрыла правду о «романе» с Факундо Арана
Психолог объяснила причины родительского выгорания
Ужин без угрызений совести: полезный салат с креветками
В Совфеде уличили Европу в создании «инфраструктуры войны»
В Москве раскрыли громкое убийство компаньона Билла Гейтса
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.