«Ем его каждый день»: Наталия Орейро рассказала, как сохраняет стройность

Любовь к шоколаду является одним из главных ключей в достижении стройности фигуры, рассказала СМИ на пресс-конференции, посвященной премьере фильма «Письмо Деду Морозу», уругвайская актриса Наталия Орейро. Еще одним секретом звезда считает то, что она приняла свои возрастные изменения и не боится играть совсем другие роли.

Очень люблю шоколад, могу есть его по несколько раз в день. Но, если серьезно, мне кажется, что путь к стройности и не только, лежит через то, что я приняла свой возраст. Знаю, многие актеры хотят сохранить себя в памяти зрителей юными и прекрасными. Но это невозможно, мы меняемся с возрастом. Я не боюсь принять роли по своему возрасту. Мне нравится эта трансформация. Сейчас у меня вышло два проекта с серьезными драматическими ролями. Я живу в гармонии с собой, стараюсь наслаждаться жизнью. Вот, наверное, мой главный секрет, — объяснила Орейро.

Ранее уругвайская актриса Наталия Орейро во время съемок в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу» призналась, что всегда берет с собой в гримерку лоскутное одеяло, созданное российскими фанатами. По словам артистки, поклонники из разных городов собрали по кусочку ткани и сшили одеяла для нее и сына.