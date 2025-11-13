Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 09:00

«Ем его каждый день»: Наталия Орейро рассказала, как сохраняет стройность

Наталия Орейро рассказала, что худеет с помощью шоколада

Наталия Орейро Наталия Орейро Фото: Евгения Новоженина /РИА Новости

Любовь к шоколаду является одним из главных ключей в достижении стройности фигуры, рассказала СМИ на пресс-конференции, посвященной премьере фильма «Письмо Деду Морозу», уругвайская актриса Наталия Орейро. Еще одним секретом звезда считает то, что она приняла свои возрастные изменения и не боится играть совсем другие роли.

Очень люблю шоколад, могу есть его по несколько раз в день. Но, если серьезно, мне кажется, что путь к стройности и не только, лежит через то, что я приняла свой возраст. Знаю, многие актеры хотят сохранить себя в памяти зрителей юными и прекрасными. Но это невозможно, мы меняемся с возрастом. Я не боюсь принять роли по своему возрасту. Мне нравится эта трансформация. Сейчас у меня вышло два проекта с серьезными драматическими ролями. Я живу в гармонии с собой, стараюсь наслаждаться жизнью. Вот, наверное, мой главный секрет, — объяснила Орейро.

Ранее уругвайская актриса Наталия Орейро во время съемок в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу» призналась, что всегда берет с собой в гримерку лоскутное одеяло, созданное российскими фанатами. По словам артистки, поклонники из разных городов собрали по кусочку ткани и сшили одеяла для нее и сына.

Наталия Орейро
стройность
фигура
возраст
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В НАТО сочли слишком дорогим перехват БПЛА истребителями
Сколько стоит поменять масло в двигателе: рассчитываем стоимость в регионах
Марочко сообщил о ликвидации базы иностранных боевиков под Купянском
Россиянин пошел в суд из-за исчезнувшего интернета
Один из самых разыскиваемых преступников задержан после 14 лет в бегах
Белый дом выпустил высмеивающую демократов эпитафию о шатдауне
Врач ответил, грозит ли миру новая пандемия из-за вспышки инфекции в ВСУ
Курьерам могут ограничить движение на электросамокатах по тротуарам
Россиянам повысят большинство соцвыплат в новом году
Ушел из жизни экс-уполномоченный по правам человека в Прикамье
Едим в ноябре: как приготовить брусничный крамбл за 30 минут
Пострадавшая от взрыва баллончика дихлофоса женщина скончалась в больнице
Роскачество предупредило об угрозе утечек данных через умные колонки
Южнокорейская юмористка не верила в диагноз «рак» до болезни
Экс-командир «Азова» поставил ультиматум Зеленскому
Нереально вкусные крылышки: весь секрет в маринаде!
Ценные артефакты исчезли из музея на Ближнем Востоке
Ушаков раскрыл будущее саммита России и США в Будапеште
Меладзе прошел дорогостоящее лечение в России
Учительница попала под проверку из-за издевательств над детьми
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.