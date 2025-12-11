Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Дочь Маликова раскритиковали за фигуру

Стефания Маликова столкнулась с критикой из-за спортивного тела

Стефания Маликова Стефания Маликова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Дочь известного музыканта Дмитрия Маликова, Стефания, опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео с тренировки и столкнулась с волной критики. На кадрах девушка занимается с гантелями.

На видео видно, что девушка находится в отличной спортивной форме. При выполнении упражнений у нее видны мышцы.

Пользователи соцсетей разделились в своих оценках. Многие поддержали Стефанию и выразили восхищение ее приверженностью здоровому образу жизни. Однако некоторые комментаторы посчитали, что ее образ излишне мужественный.

Ранее бывший супруг певицы Полины Гагариной, Дмитрий Исхаков, поделился в социальных сетях фотографией сына певицы от первого брака — Андрея Кислова. На черно-белом снимке, сделанном в профиль, запечатлен 18-летний юноша в темном свитере. Фотография вызвала большой интерес у подписчиков и множество комплиментов в адрес молодого человека. Пользователи отметили его привлекательность.

