Продюсер раскрыл, достигнет ли Маликов популярности Кадышевой у зумеров

Певец Дмитрий Маликов, вероятно, не достигнет той популярности у молодежи, которую завоевала народная артистка России Надежда Кадышева, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. При этом он отметил, что благодаря созданному с помощью нейросетей развлекательному контенту исполнитель точно пополнит ряды своих поклонников среди зумеров.

Если ролики Маликова уже определенным образом популярны у молодежи, тогда обоснованно повышение его гонорара. Расширяя свою аудиторию, он увеличивает свой гонорар. Видимо, не зря он заявил о туре. Есть спрос на данного артиста. Я не скажу, что это будет уровня Кадышевой. Кадышева вообще вломила цену, увеличив свой гонорар в десятки раз, завирусилось очень круто. Но то, что определенная аудитория у него будет с помощью этих роликов и этого эксперимента со стримингами — это да. Аудитория вырастет однозначно, — объяснил Рудченко.

Ранее стало известно, что певец Дмитрий Маликов увеличил стоимость своих выступлений в два с половиной раза на фоне роста популярности в социальных сетях. Если в январе прошлого года артист был готов выступать за 1,5 млн рублей, то теперь его гонорар достигает 4 млн рублей.