Двойник, роман с Ветлицкой, зарубежные активы: как живет Дмитрий Маликов

Народный артист России Дмитрий Маликов переживает вторую волну популярности. Что известно о его гонорарах и личной жизни?

Чем известен Маликов

Дмитрий Маликов родился 29 декабря 1970 года в Москве в семье основателя вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы» Юрия Маликова и балерины Людмилы Вьюнковой. Окончил Московскую государственную консерваторию им. Чайковского.

Эстрадная карьера Маликова началась в 1988 году, когда на концерте в Зеленом театре он исполнил песни «Лунный сон» и «Ты моей никогда не будешь». В 1989 году артист впервые спел композицию «До завтра». Она вошла в топ-100 лучших песен XX века по версии «Европы Плюс». Его первые сольные концерты в «Олимпийском» состоялись в 1990 году.

За годы карьеры Маликов выпустил десятки композиций, наиболее известные из которых «Ты одна, ты такая», «Звезда моя далекая», «Кто тебе сказал», «С чистого листа» и другие. В разные годы артист также был ведущим передачи «Спокойной ночи, малыши!» и наставником в шоу «Голос».

Что известно о личной жизни Маликова

Дмитрий Маликов в 18 лет познакомился с певицей Натальей Ветлицкой, которая была старше него на шесть лет. Вскоре между ними завязались романтические отношения, которые продлились около трех лет.

Дмитрий Маликов с женой Еленой Изаксон Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Я не Димин вариант, ему нужна была другая женщина. Я же была очень огненная, один раз даже дала ему по башке каблуком. Конечно, за дело. Но там была железная набойка, и он потом ходил перебинтованный. На этом все кончилось. Его папа понял, что этому союзу не бывать», — рассказывала Ветлицкая в программе «Привет, Андрей!».

В 1999 году Маликов женился на Елене Изаксон. В 2000 году у пары родилась дочь Стефания, в 2018 году — сын Марк.

Планировал ли Маликов уезжать из России

В июле 2023 года появились слухи, что Дмитрий Маликов намерен покинуть страну и переехать жить в Америку. В программе «Центральное телевидение» артист опроверг эти домыслы и заверил, что останется в Москве.

«Никуда я не собираюсь переезжать, я корнями пророс здесь. Даже тем, кому я надоел, хочу сказать: не дождетесь», — отметил он.

Маликов уточнил, что у него нет зарубежных активов и второго гражданства. На настоящий момент он с семьей проживает в загородном доме.

«Дом находится в России, конечно! У меня за границей ничего нет — ни недвижимости, ни счетов, ни гражданств. Я люблю свою страну, мне здесь хорошо», — заявил артист.

Как Маликов относится к СВО

Дмитрий Маликов в августе 2022 года заявил, что готов выступать перед ранеными участниками спецоперации.

В феврале 2023 года телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в своем Telegram-канале видеообращение от командира подразделения «Шторм». Он поблагодарил ее и Маликова за предоставленные БПЛА и ретрансляторы, которые передали через волонтеров.

«Огромное спасибо Диме Маликову и Лере Кудрявцевой! Анна Арбатская передала нам беспилотники и ретрансляторы. Это те вещи, которые нам просто необходимы», — заявил военный на видео.

Чем сейчас занимается Маликов

Певец Дмитрий Маликов выступает на юбилейном концерте, посвященном 30-летию Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Маликов в 55 лет продолжает творческую деятельность. Артист выступает с концертами, записывает песни и снимается в роликах с блогерами в соцсетях. В сентябре он выпустил новый альбом «Pianomaniя Platinum», в 2026 году планирует на бис дать свой юбилейный концерт в Кремлевском дворце.

В октябре артист опроверг слухи о наличии у него двойников, однако отметил, что мог бы найти им применение.

«Если бы у меня был двойник, я бы его зарядил, как „Ласковый май“, чтобы он ездил на гастроли», — рассказал он.

По данным Telegram-канала SHOT, на фоне популярности среди молодого поколения Маликов увеличил стоимость своих выступлений в два с половиной раза — с 1,5 млн рублей до 4 млн рублей.

