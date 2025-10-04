Дмитрий Маликов рассказал, какую пользу могут принести его двойники Маликов заявил, что поступил бы с двойником как «Ласковый май»

Народный артист России Дмитрий Маликов опроверг слухи о наличии у него двойников, сообщает «Пятый канал». Но музыкант считает, что мог бы найти им применение, подобно другим известным исполнителям.

Если бы у меня был двойник, я бы его зарядил, как «Ласковый май», чтобы он ездил на гастроли, — рассказал Маликов журналистам на презентации нового сезона телеканала RU.TV.

Он также заявил, что появление его двойника маловероятно, ведь он «один такой», и прокомментировал недавний конфуз на улице, когда его приняли за Прохора Шаляпина. По словам Дмитрия, это было «прикольно», но подробностей раскрывать не стал.

Ранее сообщалось, что Маликов признался, что рэпер Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов) стал одним из тех российских артистов, которые ему нравятся. Его привлекает именно эта особенность текстов исполнителя.

До этого Дмитрий Маликов необычно почтил память ушедшего «в окружении любви» Оззи Осборна. Он выложил фотографию, на которой он стоит в футболке с надписью Black Sabbath — покойный был одним из основателей одноименной группы.