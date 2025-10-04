Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 15:07

Дмитрий Маликов рассказал, какую пользу могут принести его двойники

Маликов заявил, что поступил бы с двойником как «Ласковый май»

Дмитрий Маликов Дмитрий Маликов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист России Дмитрий Маликов опроверг слухи о наличии у него двойников, сообщает «Пятый канал». Но музыкант считает, что мог бы найти им применение, подобно другим известным исполнителям.

Если бы у меня был двойник, я бы его зарядил, как «Ласковый май», чтобы он ездил на гастроли, — рассказал Маликов журналистам на презентации нового сезона телеканала RU.TV.

Он также заявил, что появление его двойника маловероятно, ведь он «один такой», и прокомментировал недавний конфуз на улице, когда его приняли за Прохора Шаляпина. По словам Дмитрия, это было «прикольно», но подробностей раскрывать не стал.

Ранее сообщалось, что Маликов признался, что рэпер Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов) стал одним из тех российских артистов, которые ему нравятся. Его привлекает именно эта особенность текстов исполнителя.

До этого Дмитрий Маликов необычно почтил память ушедшего «в окружении любви» Оззи Осборна. Он выложил фотографию, на которой он стоит в футболке с надписью Black Sabbath — покойный был одним из основателей одноименной группы.

Дмитрий Маликов
певцы
двойники
музыканты
шоу-бизнес
Россия
ласковый май
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель ДНР помог СБУ и отправился в тюрьму на 15 лет
В Вашингтоне начали радикальный пересмотр политики в НАТО
Российские футболисты за пять минут сотворили чудо на Играх стран СНГ
Появилась неожиданная информация о третьей туристке у вулкана Вилючинский
Тело инвалида в маске для снорклинга выловили у берегов Антальи
Венгрия пригрозила Евросоюзу судом из-за права вето
Названа вероятная причина срыва туристов со склона вулкана на Камчатке
Тысячи британцев остались без света из-за крупного катаклизма
Алкоголь, мечты о детях, мнение об СВО: как живет актер Никита Ефремов
Секреты снижения инвалидности на СВО раскрыл главный нейрохирург Минобороны
«Противник понял»: стало известно о бегстве ВСУ из Красного Лимана
В Сирии объявлен день тишины перед выборами в Народный совет
Ростовская область под огнем, лавина дронов: как ВСУ атакуют РФ 4 октября
Дмитрий Маликов рассказал, какую пользу могут принести его двойники
«Побойся бога»: Панин попросил Галкина одуматься из-за гастролей на Кипре
В США описали возможную модель соглашения по Украине
На Камчатке среди сорвавшихся туристов оказался один погибший
«В школе гнобят»: стали известны подробности об убитой в Якутске семье
Порывистые ветра и холод до -3? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Новый мост через Москву-реку получил «космическое» название
Дальше
Самое популярное
Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

В МИД России объяснили инциденты с дронами у аэропортов в ЕС
Европа

В МИД России объяснили инциденты с дронами у аэропортов в ЕС

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.