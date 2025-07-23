Дмитрий Маликов необычно почтил память Оззи Осборна

Певец Дмитрий Маликов в своем Telegram-канале опубликовал фотографию, где он стоит в футболке с надписью Black Sabbath. Таким образом артист почтил память вокалиста и одного из основателей одноименной группы, рок-музыканта Оззи Осборна, скончавшегося 22 июля.

Уходят легенды... Я, когда был маленьким, почему-то думал, что они никогда не умрут, — подписал фото Маликов.

Ранее сообщалось, что Осборн ушел из жизни 22 июля в возрасте 76 лет. В заявлении его семьи говорится, что он умер «в окружении любви». Музыкант страдал болезнью Паркинсона. В последние годы у него также были другие проблемы со здоровьем, в том числе из-за осложнений после травм, полученных в результате падения в 2019 году.

Также стало известно, что Оззи Осборн оставил налоговый долг в $5 млн (порядка 400 млн рублей). Предполагается, что это может осложнить распределение наследства музыканта. Авторы материала уточнили, что всего на семье Осборн числятся две задолженности по налогам.

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил NEWS.ru, что Осборн был родоначальником хеви-метала. По его словам, музыкант создал не только уникальный стиль, но и образ, который стал эталоном для многих поколений рок-исполнителей.