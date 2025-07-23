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23 июля 2025 в 10:36

Стало известно, какие долги Оззи Осборн оставил членам своей семьи

RadarOnline: Оззи Осборн оставил после себя долг в $5 млн

Оззи Осборн Оззи Осборн Фото: NILSSON RICKARD/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из основателей и участник группы Black Sabbath, британский рок-певец Оззи Осборн оставил налоговый долг в $5 млн (порядка 400 млн рублей), сообщает RadarOnline.com. Предполагается, что это может осложнить распределение наследства музыканта.

Оззи Осборн гастролировал в последний раз, чтобы расплатиться с долгами? <…> Неясно, получил ли Принц Тьмы гонорар за свое последнее выступление. Это, безусловно, помогло бы ему решить налоговую проблему, — говорится в публикации.

Авторы материала уточнили, что всего на семье Осборн числятся две задолженности по налогам. Первая, в размере $689 тысяч (53,8 млн рублей), образовалась в 2023 году, а вторая, уже в размере $4,3 млн (335,7 млн рублей), — годом позже.

Осборн ушел из жизни в возрасте 76 лет накануне, 22 июля. В заявлении его семьи говорится, что он умер «в окружении любви». Музыкант страдал болезнью Паркинсона. В последние годы у него также были другие проблемы со здоровьем, в том числе из-за осложнений после травм, полученных в результате падения в 2019 году.

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