Стало известно, какие долги Оззи Осборн оставил членам своей семьи RadarOnline: Оззи Осборн оставил после себя долг в $5 млн

Один из основателей и участник группы Black Sabbath, британский рок-певец Оззи Осборн оставил налоговый долг в $5 млн (порядка 400 млн рублей), сообщает RadarOnline.com. Предполагается, что это может осложнить распределение наследства музыканта.

Оззи Осборн гастролировал в последний раз, чтобы расплатиться с долгами? <…> Неясно, получил ли Принц Тьмы гонорар за свое последнее выступление. Это, безусловно, помогло бы ему решить налоговую проблему, — говорится в публикации.

Авторы материала уточнили, что всего на семье Осборн числятся две задолженности по налогам. Первая, в размере $689 тысяч (53,8 млн рублей), образовалась в 2023 году, а вторая, уже в размере $4,3 млн (335,7 млн рублей), — годом позже.

Осборн ушел из жизни в возрасте 76 лет накануне, 22 июля. В заявлении его семьи говорится, что он умер «в окружении любви». Музыкант страдал болезнью Паркинсона. В последние годы у него также были другие проблемы со здоровьем, в том числе из-за осложнений после травм, полученных в результате падения в 2019 году.