Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 21:29

Маликов «признался в любви» к Макану

Певец Маликов похвалил рэпера Макана

Дмитрий Маликов Дмитрий Маликов Фото: NEWS.ru

Певец Дмитрий Маликов в беседе с корреспондентом NEWS.ru на презентации нового сезона телеканала RU.TV назвал рэпера Макана (настоящее имя — Андрей Косолапов) одним из артистов, которые ему нравятся. При этом он добавил, что ко многим коллегам испытывает симпатию.

Да мне много кто нравится. Всех не перечислить. Например, Макан, — заявил певец.

Вместе с тем Маликов добавил, что одна вещь в Макане ему не нравится. Речь идет о бранной речи в творчестве.

Я мат не разделяю. Я всегда против мата, — заявил артист.

Ранее появилась информация, что Макан может стать фигурантом уголовного дела об уклонении от армии, если не явится в военкомат. По данным СМИ, в противном случае его ждет блокировка счетов, лишение прав и федеральный розыск. За год Косолапову якобы могли направить шесть повесток. Отмечается, что сейчас он дает концерты в различных регионах страны.

Также сообщалось, что Макан в августе 40 раз мог нарушить правила дорожного движения. За месяц после покупки Toyota Camry 2025 года выпуска певец получил 30 штрафов из-за превышения скорости, еще 10 связаны с неправильной парковкой.

рэперы
Дмитрий Маликов
певцы
песни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT: украинские беспилотники попытались ударить по Сочи
Два южных города временно закрыли небо
Прощай, шарлотка! Этот французский пирог из яблок стал хитом на моей кухне
Этот киш лорен вкуснее пиццы! Семья просит готовить каждый день
Борт с освобожденными из украинского плена бойцами ВС РФ сел в Подмосковье
Сколько миллилитров помещается в чайную ложку?
Путин иронично назвал себя «будущим главой ЦРУ»
«Ни фига»: Путин оценил возможность мирно жить с Западом после развала СССР
Десант — на куски, ракеты — в труху: Запад дорого заплатит за атаку на Крым
Путин сравнил Макрона со страшной исторической фигурой
«Что нам мешает?»: Путин не исключил зеркальный ответ на обстрелы ЗАЭС
«Русская традиция»: Путин оценил новую моду на кокошники
Путин высказался о продолжении переговоров с Трампом по Украине
«Работа идет слаженно»: Путин о создании зоны безопасности на Украине
Стала известна примерная дата визита Путина в Индию
«В пижамах кофе пили»: Путин рассказал об отношениях с Блэром
Путин оценил влияние высокой ключевой ставки на экономику России
Путин раскрыл, как поставки Tomahawk повлияют на ситуацию на поле боя
Путин: Россия введет безвизовый режим для граждан КНР
Развожаев сообщил важную деталь о топливе в Севастополе
Дальше
Самое популярное
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.