Маликов «признался в любви» к Макану

Певец Дмитрий Маликов в беседе с корреспондентом NEWS.ru на презентации нового сезона телеканала RU.TV назвал рэпера Макана (настоящее имя — Андрей Косолапов) одним из артистов, которые ему нравятся. При этом он добавил, что ко многим коллегам испытывает симпатию.

Да мне много кто нравится. Всех не перечислить. Например, Макан, — заявил певец.

Вместе с тем Маликов добавил, что одна вещь в Макане ему не нравится. Речь идет о бранной речи в творчестве.

Я мат не разделяю. Я всегда против мата, — заявил артист.

Ранее появилась информация, что Макан может стать фигурантом уголовного дела об уклонении от армии, если не явится в военкомат. По данным СМИ, в противном случае его ждет блокировка счетов, лишение прав и федеральный розыск. За год Косолапову якобы могли направить шесть повесток. Отмечается, что сейчас он дает концерты в различных регионах страны.

Также сообщалось, что Макан в августе 40 раз мог нарушить правила дорожного движения. За месяц после покупки Toyota Camry 2025 года выпуска певец получил 30 штрафов из-за превышения скорости, еще 10 связаны с неправильной парковкой.