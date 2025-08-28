День знаний — 2025
Российский рэпер получил десятки штрафов за месяц

Рэпер Macan за месяц получил 40 штрафов на сумму 84 тысяч рублей

Рэпер Macan

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) за месяц 40 раз нарушил правила дорожного движения, сообщает «Постньюс». Отмечается, что общая сумма взысканий превысила 84 тысяч рублей.

Как сообщается, за месяц после покупки Toyota Camry 2025 года выпуска рэпер получил 30 штрафов из-за превышения скорости, еще 10 связаны с неправильной парковкой. При этом 14 штрафов на 22 тысячи рублей остаются неоплаченными.

Ранее Министерство здравоохранения РФ официально уточнило сроки вступления в силу изменений в процедуре медицинского освидетельствования водителей. Новые правила, утвержденные федеральным законом от 7 июля 2025 года, начнут действовать с 1 марта 2027 года.

До этого Госдума единогласно поддержала законопроект, вводящий штрафы и лишение прав за вождение под действием лекарств, влияющих на реакцию. Перечень опасных препаратов правительство определит позже, но санкции могут коснуться миллионов автомобилистов.

