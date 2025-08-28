Российский рэпер получил десятки штрафов за месяц Рэпер Macan за месяц получил 40 штрафов на сумму 84 тысяч рублей

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) за месяц 40 раз нарушил правила дорожного движения, сообщает «Постньюс». Отмечается, что общая сумма взысканий превысила 84 тысяч рублей.

Как сообщается, за месяц после покупки Toyota Camry 2025 года выпуска рэпер получил 30 штрафов из-за превышения скорости, еще 10 связаны с неправильной парковкой. При этом 14 штрафов на 22 тысячи рублей остаются неоплаченными.

