Минздрав уточнил сроки принятия правил медосвидетельствования водителей

Министерство здравоохранения РФ официально уточнило сроки вступления в силу изменений в процедуре медицинского освидетельствования водителей. Новые правила, утвержденные федеральным законом от 7 июля 2025 года, начнут действовать с 1 марта 2027 года, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В Минздраве опровергли информацию некоторых СМИ о том, что изменения вступят в силу в ближайшее время. Ведомство подчеркнуло, что с 1 сентября 2025 года никаких новых правил в процесс медосвидетельствования или форму медицинской справки вноситься не будет.

Несмотря на сообщения ряда СМИ, изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей <...> вступят в силу с 1 марта 2027 года, — говорится в сообщении.

Ранее российское правительство утвердило расширенный список заболеваний, при наличии которых граждане не могут получать водительские права или будут лишаться действующих удостоверений. В обновленный перечень вошли дополнительные категории психических расстройств и офтальмологических заболеваний. К противопоказаниям теперь отнесены общие расстройства психологического развития, включая расстройства аутистического спектра, синдромы Ретта и Аспергера.