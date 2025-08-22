Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 00:16

Минздрав уточнил сроки принятия правил медосвидетельствования водителей

Новые правила медосвидетельствования водителей начнут действие с весны 2027 года

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство здравоохранения РФ официально уточнило сроки вступления в силу изменений в процедуре медицинского освидетельствования водителей. Новые правила, утвержденные федеральным законом от 7 июля 2025 года, начнут действовать с 1 марта 2027 года, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В Минздраве опровергли информацию некоторых СМИ о том, что изменения вступят в силу в ближайшее время. Ведомство подчеркнуло, что с 1 сентября 2025 года никаких новых правил в процесс медосвидетельствования или форму медицинской справки вноситься не будет.

Несмотря на сообщения ряда СМИ, изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей <...> вступят в силу с 1 марта 2027 года, — говорится в сообщении.

Ранее российское правительство утвердило расширенный список заболеваний, при наличии которых граждане не могут получать водительские права или будут лишаться действующих удостоверений. В обновленный перечень вошли дополнительные категории психических расстройств и офтальмологических заболеваний. К противопоказаниям теперь отнесены общие расстройства психологического развития, включая расстройства аутистического спектра, синдромы Ретта и Аспергера.

правила
медосвидетельствование
водители
изменения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цекало вернулся в РФ ради карьеры жены. Ей дадут главную роль?
На Украине прошли обыски у СБУ из-за Коломойского
На Украине назревает массовый митинг из-за пропавших солдат ВСУ
Приметы на Матфея Змеесоса 22 августа: спасаем корову, слушаем сурков
Алиев сообщил об укреплении военной мощи Азербайджана
Немецкая учительница 16 лет получала зарплату, находясь на больничном
Минздрав уточнил сроки принятия правил медосвидетельствования водителей
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 августа 2025 года
Конкурент Boeing 787‑9 Dreamliner запатентован ОАК
Военные пресекли атаку дронов ВСУ на три региона России
Данию обвинили в отсутствии интереса при поиске виновных в терактах на «СП»
Отсутствие ролей в кино, алкоголь, романы: куда пропал сын Полищук Макаров
«Не понимаете русский? Надо выучить!» Как Лавров ставит Запад на место
«Есть идея»: в США сделали немыслимое предложение по России
В Египте найдены три уникальные статуи
Американский истребитель взорвался при взлете в Малайзии
«Любит напрягать»: на Украине разъяснили, что Трамп попытается навязать РФ
Пауки-осы в Москве: чем они опасны для взрослых и детей, откуда взялись
Стало известно, каким видом оружия ВСУ атаковали Енакиево
Два человека оказались в больнице из-за ударов ВСУ по Брянской области
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада
Общество

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.