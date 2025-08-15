Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 04:46

Порядок медосвидетельствования на опьянение в России изменится

Новый порядок медосвидетельствования на опьянение будет действовать в РФ с осени

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения, включая процедуры для водителей. Как сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров, существенных изменений в самой процедуре не произошло, но появился ряд важных нововведений.

Так, увеличился интервал между двумя продувами алкотестером, раньше он составлял 15–20 минут, а с 1 сентября будет 15–25 минут. Установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ — в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование, а если в упомянутый период моча не будет сдана, то придется сдавать кровь, — пояснил эксперт.

Среди других изменений — обязательное указание принимаемых лекарственных препаратов в направлении на исследование. Медицинские организации теперь должны хранить биоматериалы три месяца, а электронные данные масс-спектрометрии — пять лет.

Новый порядок призван сделать процедуры более современными и объективными. Граждане, несогласные с результатами освидетельствования, смогут оспорить их в суде.

Ранее сообщалось, что медицинские справки для водителей пока останутся в прежнем формате. Никаких изменений в форму медзаключения вводить не планируют. Новые правила вступят в силу только с 1 марта 2027 года.

медосвидетельствование
опьянение
водители
изменения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидцы сообщили о взрывах на НПЗ в Сызрани после атаки дронов ВСУ
Юрист ответил, можно ли лишиться рабочего места во время декрета
«Подпись будет ничтожной»: Зеленского назвали неприемлемым для соглашений
Слоеные язычки — самый простой и быстрый рецепт к чаю
У Крымского моста образовалась гигантская пробка
Названы главные меры поддержки пенсионеров в 2025 году
Выросло число пострадавших при атаке БПЛА на Курск
Стало известно, когда могут огласить приговор по теракту в «Крокусе»
В России создадут комитет по развитию лабораторной медицины
«Для меня нет идеального мужчины»: Нюша о новой любви и разлуке с детьми
Внук Пугачевой бросил молодую жену? Что случилось, правда о разводе
Порядок медосвидетельствования на опьянение в России изменится
Юрист ответил, что грозит за несогласованную установку камеры в подъезде
Путин перед встречей с Трампом нанес визит в один из городов России
Лавров и Дарчиев прибыли в Анкоридж для участия в саммите
Средний размер пенсии по инвалидности в России вырос в этом году
Что делать, если у ребенка аллергия: клинические рекомендации иммунолога
Загадочные объекты над островом Херд получили научное объяснение
В Раде оценили опасность встречи Путина и Трампа для Зеленского
Российского блогера депортируют из Таиланда за съемки прифронтовой полосы
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.