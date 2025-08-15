Порядок медосвидетельствования на опьянение в России изменится Новый порядок медосвидетельствования на опьянение будет действовать в РФ с осени

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения, включая процедуры для водителей. Как сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров, существенных изменений в самой процедуре не произошло, но появился ряд важных нововведений.

Так, увеличился интервал между двумя продувами алкотестером, раньше он составлял 15–20 минут, а с 1 сентября будет 15–25 минут. Установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ — в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование, а если в упомянутый период моча не будет сдана, то придется сдавать кровь, — пояснил эксперт.

Среди других изменений — обязательное указание принимаемых лекарственных препаратов в направлении на исследование. Медицинские организации теперь должны хранить биоматериалы три месяца, а электронные данные масс-спектрометрии — пять лет.

Новый порядок призван сделать процедуры более современными и объективными. Граждане, несогласные с результатами освидетельствования, смогут оспорить их в суде.

Ранее сообщалось, что медицинские справки для водителей пока останутся в прежнем формате. Никаких изменений в форму медзаключения вводить не планируют. Новые правила вступят в силу только с 1 марта 2027 года.