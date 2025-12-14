Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Суд разрешил спор об управлении самоходными машинами в пьяном виде

Суд запретил водителям управлять самоходными авто в состоянии опьянения

Управление самоходными машинами в состоянии алкогольного опьянения является административным правонарушением, к такому выводу пришел Первый апелляционный суд общей юрисдикции, рассматривая дело водителя мотоблока. Суд постановил, что данная техника подпадает под определение транспортного средства, и для управления ей в нетрезвом виде предусмотрена ответственность, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел, когда водитель сел за руль мотоблока с прицепом в состоянии опьянения. Изначально его лишили водительского удостоверения на полтора года, однако нижестоящий суд отменил это решение, сославшись на то, что мотоблок не является транспортным средством, требующим регистрации и специальных прав. Однако кассационная инстанция не согласилась с такой трактовкой.

Под транспортными средствами понимаются также иные транспортные средства, имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 киловатт, на которые оформляются паспорта самоходных машин и других видов техники, — сказано в материалах.

Поскольку двигатель мотоблока в данном случае имел мощность 6,75 кВт (9 лошадиных сил), суд признал его самоходной машиной, подпадающей под действие соответствующих норм. Дело было направлено на новое рассмотрение для привлечения водителя к административной ответственности.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь обратил внимание, что парковка около мусорных баков может обернуться для автовладельцев штрафом и эвакуацией автомобиля. По его словам, хотя прямого запрета нет, такая стоянка часто мешает работе коммунальных служб и создает помехи движению спецтранспорта, а это является административным правонарушением.

