Актриса Анна Уколова получила травму в аэропорту

В аэропорту Шереметьево актриса Анна Уколова получила травму: она упала и рассекла руку, передает Telegram-канал Mash. По свидетельствам очевидцев, артистка вышла из самолета в состоянии алкогольного опьянения. Она вела себя агрессивно, использовала ненормативную лексику и с трудом держалась на ногах.

По информации канала, 47-летняя актриса вернулась из Калининграда, но не смогла самостоятельно добраться до такси из-за постоянных падений. Две женщины, летевшие тем же рейсом, помогли ей подняться и вызвали врачей. Очевидцы сообщили, что Уколова вела себя странно: громко кричала и вступала в конфликты с окружающими. Вероятно, это было связано с употреблением алкоголя во время полета, от нее исходил запах спиртного. Ни сама Уколова, ни ее представители комментариев по поводу произошедшего не давали.

29 октября артистка, несмотря на травму, выйдет на сцену ДК имени Зуева. Уколова, прославившаяся ролями в сериалах «Домашний арест», «Престиж», «Трудные подростки» и «Склифосовский», также является лауреатом премии ТЭФИ.

Ранее актриса сериалов «Кухня» и «Папины дочки. Новые» Ёла Санько получила серьезную травму — у нее обнаружили закрытый перелом поясничного позвонка. Артистка неудачно упала дома, после чего у нее начались сильные боли. Врачи запретили ей физические нагрузки на два месяца.