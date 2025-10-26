Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 13:49

Актриса Анна Уколова получила травму в аэропорту

Mash: актриса Анна Уколова упала и рассекла руку в аэропорту Шереметьево

Анна Уколова Анна Уколова Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В аэропорту Шереметьево актриса Анна Уколова получила травму: она упала и рассекла руку, передает Telegram-канал Mash. По свидетельствам очевидцев, артистка вышла из самолета в состоянии алкогольного опьянения. Она вела себя агрессивно, использовала ненормативную лексику и с трудом держалась на ногах.

По информации канала, 47-летняя актриса вернулась из Калининграда, но не смогла самостоятельно добраться до такси из-за постоянных падений. Две женщины, летевшие тем же рейсом, помогли ей подняться и вызвали врачей. Очевидцы сообщили, что Уколова вела себя странно: громко кричала и вступала в конфликты с окружающими. Вероятно, это было связано с употреблением алкоголя во время полета, от нее исходил запах спиртного. Ни сама Уколова, ни ее представители комментариев по поводу произошедшего не давали.

29 октября артистка, несмотря на травму, выйдет на сцену ДК имени Зуева. Уколова, прославившаяся ролями в сериалах «Домашний арест», «Престиж», «Трудные подростки» и «Склифосовский», также является лауреатом премии ТЭФИ.

Ранее актриса сериалов «Кухня» и «Папины дочки. Новые» Ёла Санько получила серьезную травму — у нее обнаружили закрытый перелом поясничного позвонка. Артистка неудачно упала дома, после чего у нее начались сильные боли. Врачи запретили ей физические нагрузки на два месяца.

актрисы
травмы
опьянение
падения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин напомнил российским военным, кто определяет ход СВО
Абонементы со скидкой и льготы: как сэкономить на парковке в Краснодаре
Китай проявил непреклонность на торговых переговорах с США
«Машина с пустым баком»: Слуцкий раскритиковал поддержку соотечественников
Песков удивился решению Бельгии по конфискации российских активов
Футболист Нигматуллин готовится к свадьбе после развода
Захарова напомнила о цикличности истории на примере кино
Стало известно, кем представилась обманувшая Долину мошенница
Захарова вспомнила курьезную историю о своем имени и Нью-Йорке
Шквальные дожди и холод до 0? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Назван способ, как оценить моральные качества будущих сотрудников
Тодоренко показала архивные фото с росписи
Операция на утке с огромной стрелой в голове в Подмосковье попала на видео
Стала известна дата прощания с заслуженным артистом РФ Золотницким
Глава Россотрудничества рассказал о новых направлениях работы
Боярская поделилась трогательным семейным фото с прогулки в Царском Селе
В Минэнерго ответили, возобновит ли Россия экспорт бензина
Группа t.A.T.u. дала концерт впервые за 15 лет
Правильное хранение улова: как сохранить рыбу свежей надолго
Оксана Самойлова решительно сменила имидж после новости о разводе
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Готовим мясо по-кремлевски по советскому рецепту: говядина тает во рту
Семья и жизнь

Готовим мясо по-кремлевски по советскому рецепту: говядина тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.