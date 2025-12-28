Новый год — 2026
Стало известно о первом полете уникального конвертоплана

Шеститонный конвертоплан Lanying R6000 совершил первый полет в Китае

Беспилотный летательный аппарат с поворотными винтами Lanying R6000 во время своего первого полета в городе Дэян, провинция Сычуань, на юго-западе Китая Беспилотный летательный аппарат с поворотными винтами Lanying R6000 во время своего первого полета в городе Дэян, провинция Сычуань, на юго-западе Китая Фото: Yin Gang/XinHua/Global Look Press
В Китае совершил первый полет конвертоплан Lanying R6000 массой шесть тонн, сообщает газета Global Times. Испытание прошло в провинции Сычуань.

Конвертоплан весом шесть тонн — первый в мире такого рода, названный Lanying R6000 и независимо разработанный китайской компанией, успешно завершил свой первый полет <...> в юго-западной провинции Китая Сычуань, — говорится в сообщении.

По данным издания, Lanying R6000 может переключаться с вертикального взлета и посадки на горизонтальный полет на высокой скорости. Аппарат способен развивать максимальную скорость до 550 километров в час, что вдвое превышает показатели обычных вертолетов. А дальность полета достигает 4000 километров.

Ожидается, что конвертоплан будет использоваться для авиаперевозок в сложных условиях, а также в пожарно-спасательных операциях, полицейском патрулировании и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее проходили летные испытания нового отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901, установленных на многоцелевой самолет «Байкал». Тестирование проводилось на аэродроме Уральского завода гражданской авиации.

