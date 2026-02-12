Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 01:00

Главные красотки Олимпиады: ради них нужно следить за соревнованиями

Ютта Лердам Ютта Лердам Фото: Социальные сети
Ни одна зимняя или летняя Олимпиада не обходится без ярких и эффектных спортсменок, которые приковывают к себе внимание миллионов мужчин. Девушки не только следят за своей внешностью, но и претендуют на медали.

С первых дней Олимпиады в Италии болельщики не сводят глаз с нидерландской звезды конькобежного спорта Ютты Лердам. Девушка завоевала золото на дистанции 1000 м с олимпийским рекордом. Она поражает не только выдающимися результатами на льду, но и потрясающей фигурой. Лердам считают самой сексуальной спортсменкой Олимпиады-2026.

Главной надеждой России в женском одиночном катании является Аделия Петросян. Для 18-летней девушки это первая Олимпиада в карьере. Ей составит конкуренцию Анастасия Губанова, которая с 2021 года выступает за Грузию.

Примой мирового биатлона по праву считается Доротея Вирер. Большое количество мужчин следят за этим видом спорта из-за эффектной итальянки. Для 35-летней спортсменки, скорее всего, это последняя Олимпиада в карьере. Она мечтает наконец-то взобраться на первую строчку. Ее подруга по команде Лиза Витоцци также готова посоревноваться за статус самой красивой девушки сборной.

Кадры с самыми яркими участницами Олимпиады-2026 — в фотогалерее NEWS.ru.

Доротея Вирер
Доротея Вирер
Фото: Социальные сети
Надежда Морозова
Надежда Морозова
Фото: Социальные сети
Анастасия Губанова
Анастасия Губанова
Фото: Социальные сети
Аделия Петросян
Аделия Петросян
Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press/Global Look Press
Айлин Гу
Айлин Гу
Фото: Социальные сети
Микаэла Шифрин
Микаэла Шифрин
Фото: Социальные сети
Марина Зуева
Марина Зуева
Фото: Социальные сети
Лиза Виттоцци
Лиза Виттоцци
Фото: Социальные сети
олимпиады
спортсмены
Италия
фигуры
