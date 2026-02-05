Дочь Тутберидзе, сестра Шипулина: за кого выступят экс-россияне на ОИ-2026

6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. Россию представят 13 спортсменов. Впрочем, это далеко не единственные связанные с РФ участники Олимпиады — всего их 38. За какие страны выступают дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис и сестра экс-биатлониста Антона Шипулина Анастасия Кузьмина — в материале NEWS.ru.

Сколько бывших россиян выступят в фигурном катании на Олимпиаде

Наибольшее число экс-россиян выступят в соревнованиях по фигурному катанию — 22 человека. Они будут представлены во всех видах программы. Одни фигуристы сменили гражданство из-за проигранной конкуренции, другие — по причине геополитических событий.

После начала специальной военной операции на Украине российских спортсменов отстранили от международных соревнований. Дочь Тутберидзе Дэвис и ее партнер по танцам на льду Глеб Смолкин готовились к новому сезону в США вместе с хореографом Бенуа Решо и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Платовым. Тогда ходили слухи, что они могут оказаться в американской команде, но фигуристы опровергли эти сведения.

В 2023 году Дэвис и Смолкин стали выступать за Грузию. После перехода в новую сборную фигуристы не добились большого прогресса. Лучший результат пары на чемпионате мира — десятое место. Дэвис и Лука Берулава будут знаменосцами Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года.

Грузинская сборная почти полностью состоит из бывших россиян. Единственное исключение – чемпион Европы среди мужчин Ника Эгадзе. Однако он живет в Москве и тренируется под руководством Тутберидзе.

За Грузию на Олимпиаде выступят Анастасия Метелкина и Берулава. Спортивная пара победила на последнем чемпионате Европы в Шеффилде и будет претендовать на медали в Италии. В 2025-м Метелкина и Берулава стали четвертыми на мировом первенстве. Грузию также представит фигуристка Анастасия Губанова. На прошедшем первенстве Европы она заняла пятое место.

Анастасия Метелкина и Лука Берулава Фото: Roger Evans/Keystone Press Agency/Global Look Press Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Roger Evans/Keystone Press Agency/Global Look Press Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press Софья Самоделкина Фото: Ken Asakura/AFLO/Global Look Press Анастасия Кузьмина Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Анастасия Аввакумова Фото: PHOTO KISHIMOTO/AFLO/Global Look Press Анастасия Голубева и Гектор Джиотопулос Мур Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press Никита Володин и Минерва Фабьенн Хазе Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press Мария Сенюк Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press Владимир Самойлов Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

С 2022 года петербуржец Никита Володин выступает за Германию. Партнершей фигуриста является Минерва Хазе. Их результаты впечатляют — бронза и серебро на двух последних чемпионатах мира.

В апреле 2024 года фигуристка Софья Самоделкина перешла в сборную Казахстана. Девушка ярко выступала на юниорском уровне, но переход во взрослый спорт получился тяжелым. В 2023 году Самоделкина заняла 11-е место на чемпионате России. После тяжелого сезона фигуристка обсудила свое будущее с родителями, которые предложили Софье сменить сборную. Спортсменка выбрала Казахстан, тем более ей было легко сделать документы — мать является уроженкой этой страны.

«Хочу выйти на международную арену, посоревноваться, оправдать ожидания родителей, что не просто так 12 лет своей и моей жизни потратили на это. Я 12 лет этим занималась, получила столько травм, которые, скорее всего, еще скажутся в будущем на моем здоровье», – объяснила Самоделкина свой переход.

В начале сентября 2024 года она покинула академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и перешла к американскому тренеру Рафаэлю Арутюняну.

В заявку сборной Азербайджана был включен экс-фигурист из России Владимир Литвинцев. За Австралию выступит Анастасия Голубева, а Карина Акопова и Никита Рахманин поехали на Олимпиаду в составе Армении. Виктория Сафонова представит Белоруссию, Мария Павлова и Алексей Святченко — Венгрию, Мария Сенюк — Израиль, Асаф Казимов — Испанию, Дарья Данилова — Нидерланды, Павел Ковалев и Евгения Лопарева — Францию, Екатерина Куракова, Владимир Самойлов и Юлия Щетинина — Польшу.

Биатлонистка Анастасия Кузьмина Фото: Larsson Rosvall/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему сестра экс-биатлониста Антона Шипулина выступает за Словакию

Биатлонистка Анастасия Кузьмина (в девичестве Шипулина), сестра Антона Шипулина, выступает за Словакию с 2009 года. До этого она являлась членом сборной России. В 2005 году Анастастасия познакомилась с будущим мужем Даниэлем Кузьминым. В 2007-м у супругов родился сын Елисей. Кузьмина вернулась в спорт и собиралась выступать за Россию, но тогдашний тренер национальной команды Леонид Гурьев поставил ей условие: биатлонистке нужно было работать со всеми на общих основаниях. Это означало, что Анастасия не могла взять на сборы ребенка и должна была выдерживать сверхжесткий тренировочный график без поправок на семейную жизнь. Кроме того, было неясно, будет ли она выступать на этапах Кубка мира.

На другой чаше весов у спортсменки была перспектива жизни в Словакии, где уже обустроился Даниэль. Анастасия понимала, что станет лучшей биатлонисткой в этой стране. Экс-глава Союза биатлонистов России, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в разговоре с NEWS.ru объяснил, почему в начале 2000-х подписал приказ об отчислении Дарьи Домрачевой и Кузьминой из сборной.

«На тренерском совете я спрашивал старшего тренера Валерия Польховского: «Что вы скажете о Домрачевой?» «Бесполезно, от нее нет никакого толка. Настя Кузьмина после родов набрала вес. Толку не будет», — сказал он. Я попросил секретаря записать в прокол: «Запомните, Тихонов не ошибается! Эти две спортсменки завоюют больше медалей, чем мы». Это помнят все 56 тренеров, которые были на конференции», — заявил бывший биатлонист.

Кузьмина перешла в сборную Словакии и завоевала три золота Олимпиады. Игры в Италии станут для 41-летней Анастасии пятыми по счету и, видимо, последними. Кузьмина является самой титулованной участницей Игр среди действующих биатлонисток.

35-летняя Екатерина Аввакумова тоже, скорее всего, поедет на Олимпиаду в последний раз. С 2017 года она выступает за Южную Корею. Ее лучший результат на Играх — 16-е место в индивидуальной гонке в Пхенчхане-2018.

За Румынию на Олимпиаде выступят экс-россияне Анастасия Толмачева и Дмитрий Шамаев, а за Молдавию — Павел Магазеев, Максим Макаров и Алина Стремоус.

Алина Стремоус Фото: IMAGO/Harald Deubert/Global Look Press

В каких еще олимпийских видах спорта выступят экс-россияне

Шорт-трекист Даниил Эйборг в составе сборной России выиграл эстафету на Чемпионате Европы 2020 года. На Олимпиаде-2022 он бежал дистанцию 1500 метров, но не прошел в полуфинал. В 2024 году Эйборг перешел в сборную Узбекистана. На чемпионате мира-2025 28-летний спорстмен занял восьмое место в гонке на 500 метров.

В составе сборной Казахстана по конькобежному спорту на Олимпиаду-2026 поехали 29-летняя Елизавета Голубева и 25-летняя Кристина Силаева, которая стала четвертой на прошлогоднем чемпионате мира.

Горнолыжница Анастасия Алина Папатома Параскеведу выступит за Азербайджан. У 18-летней девушки удивительная биография — она родилась в Москве, но до 2025 года имела спортивное гражданство Кипра.

Владимир Семирунний считался одним из самых перспективных конькобежцев РФ. После того как был введен запрет на выступления россиян в международных соревнованиях он перешел в сборную Польши. В ее составе спорстимен завоевал серебро на дистанции 10 тыс. метров и бронзу на 5000 м.

Лыжница Елизавета Хлусович представит на Олимпиаде Молдавию, горнолыжница Мария Шканова — Белоруссию, а лыжница Елизавета Ноприенко выступит за Украину.

Кто из участников Олимпиады не родился в России, но имеет русские корни

В соревнованиях Олимпиады-2026 примут участие четыре спортсмена с русскими корнями. В отличие от других атлетов, они не родились в РФ. В составе американской сборной по фигурному катанию выступят главный фаворит мужского турнира Илья Малинин, а также Максим Наумов и Эндрю Торгашев. Все они родились в русских семьях, но в США.

В составе сборной Швейцарии по хоккею играет Филипп Курашев. Он родился в Давосе и является сыном защитника Константина Курашева.

Никита Филиппов Фото: Андрей Варенков/РИА Новости Петр Гуменник Фото: Александр Вильф/РИА Новости Аделия Петросян Фото: Александр Вильф/РИА Новости Иван Посашков Фото: РИА Новости/ Федерация конькобежного спорта России Алена Крылова Фото: РИА Новости/ Федерация конькобежного спорта России Савелий Коростелев Фото: Максим Блинов/РИА Новости Дарья Непряева Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Чемпионат России по конькобежному спорту. День третий. Ксения Коржова Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Анастасия Семенова Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Павел Репилов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Дарья Олесик Фото: IMAGO/kristen-images.com/Micha/Global Look Press Семен Ефимов Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press Юлия Плешкова Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Кто из российских спортсменов выступит на Олимпиаде-2026

На Олимпиаде-2026 выступят 13 российских спортсменов: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. На Играх впервые пройдут соревнования по ски-альпинизму, на которые отобрался 24-кратный чемпион России Никита Филиппов.

В санном спорте выступят Павел Репилов и Дарья Олесик. В соревнованиях Олимпиады примут участие горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также представители шорт-трека Алена Крылова и Иван Посашков.

Все допущенные на Игры российские спортсмены не имеют права использовать национальную символику. Кроме того, для них предусмотрены специальный флаг бирюзового цвета с аббревиатурой AIN (индивидуальные нейтральные атлеты. — NEWS.ru) и отдельная музыкальная заставка в качестве гимна. Российские спортсмены не будут принимать участие в церемонии открытия Олимпиады.

Читайте также:

Олимпиада-2026: кто выступает от России, шансы на золото, условия участия

«Наши в тренде»: Энберт о Петросян, Гуменнике, Валиевой и конкурентах на ОИ

«Есть шансы на медали»: Вылегжанин о Коростелеве, Непряевой и Олимпиаде

Узкий каток, раздевалки на колесах: хоккейная арена для ОИ еще не готова

«Простите за мат»: как Шарапова, Сафин и Бублик ругались на корте