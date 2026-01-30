«Есть шансы на медали»: Вылегжанин о Коростелеве, Непряевой и Олимпиаде

С 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет зимняя Олимпиада — 2026. На турнире выступят российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. С середины декабря 2025 года оба спортсмена участвуют в этапах Кубка мира. Трехкратный серебряный призер Олимпиады-2014 в Сочи Максим Вылегжанин в интервью NEWS.ru оценил уровень конкуренции в российских лыжных гонках рассказал, какие шансы у Коростелева и Непряевой на Играх в Италии и сумел бы Александр Большунов добиться успеха на турнире.

«Коростелеву и Непряевой нужно сдерживать эмоции до конца дистанции»

— Cавелий Коростелев и Дарья Непряева выступили на нескольких этапах Кубка мира, участвовали в многодневке «Тур де Ски». Как вы оцените их результаты?

— Я считаю, что Савелий и Дарья хорошо выступают на Кубке мира и здорово выступили в «Тур де Ски». Они получают необходимый опыт. На этапах Кубка мира они учатся анализировать соперников. Я думаю, что им нужно набраться опыта выступлений на международных стартах.

— Какие шансы у российских лыжников на Олимпиаде?

— Я считаю, что все спортсмены, которые выходят на старт, борются за медали. У Савелия и Дарьи, конечно, есть шансы.

— С высоты вашего опыта, какой совет вы бы дали Коростелеву и Непряевой перед Играми?

— Пока есть время, важно изучить соперников. Кто-то из них хорошо финиширует, кто-то здорово раскладывает силы по дистанции. Хотя, я думаю, они и без меня это знают. И, наверное, — сдерживать эмоции до конца дистанции. А уже на финише выплеснуть все свои эмоции, но не на самой гонке. Их нужно поэкономить до финиша.

Дарья Непряева Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Большунов 100% мог бы добиться успеха на Олимпиаде-2026»

— Александр Большунов не выступит на Олимпиаде-2026. Он является трехкратным олимпийским чемпионом (всего девять медалей ОИ, включая четыре серебра и две бронзы. — NEWS.ru). Учитывая его текущую форму, недавние победы на Кубке России, и олимпийский опыт, смог бы он бороться за медали в Италии?

— Большунов 100% мог бы добиться успеха на Олимпиаде-2026. Мы видим его последние результаты на Кубке России, знаем, как он бежал. У него большой опыт и хорошая форма. Если бы заранее сказали, что Александр сможет поехать на Олимпиаду, его форма была бы еще лучше. У Большунова были бы все шансы повторить успех.

— Более трех лет российские лыжники выступают на внутренних соревнованиях, на этапах Кубка России, лишь Савелий Коростелев и Дарья Непряева участвуют в международных стартах. Как оцените уровень внутрироссийских стартов?

— В любой ситуации есть свои плюсы и минусы. Конечно, сейчас уровень этапов Кубка России выше, чем в то время, когда я участвовал. Соревнования начали транслировать. Под Кубок России развиваются спортивные комплексы и базы. Регионы начали вкладываться в их развитие. Выступают сильнейшие лыжники сборной России, и это хорошо отразилось на региональных спортсменах, которые не только пересекаются с национальной командой на чемпионате страны, но и на этапах Кубка России.

— Как оцените уровень конкуренции на внутрироссийских стартах?

— Я всегда за конкуренцию. Чем она выше, тем лучше результаты. За последние три года конкуренция в России очень хорошая. Поэтому я считаю, что у российских лыжников очень хорошая форма.

Максим Вылегжанин Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

— Вы завоевали три серебряные медали на Олимпиаде-2014 в Сочи. Какое самое яркое воспоминание с домашних соревнований?

— Это, конечно же, последняя гонка, марафон 50 км, когда мы втроем (вместе с Александром Легковым и Ильей Черноусовым. — NEWS.ru) впервые в истории, в жизни завоевали весь пьедестал. И, безусловно, церемония награждения на стадионе «Фишт» с многочисленными зрителями. Это самый запоминающийся момент.

