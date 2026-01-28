Вылегжанин назвал имя лыжника из РФ, который мог бы победить на ОИ-2026

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов мог бы добиться успеха на Играх в Милане, заявил NEWS.ru серебряный призер ОИ-2014 Максим Вылегжанин. Он отметил, что у спортсмена большой опыт и хорошая форма.

Большунов сто процентов мог бы добиться успеха на Олимпиаде-2026. Мы видим его последние результаты на Кубке России, знаем, как он бежал. У него большой опыт и хорошая форма. Если бы заранее сказали, что Александр сможет поехать на Олимпиаду, его форма была бы еще лучше. У Большунова были бы все шансы повторить успех, — сказал Вылегжанин.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что не поддерживает связь с Большуновым из-за определенных «ситуаций». Она также переадресовала все вопросы на эту тему самому спортсмену. Говоря о готовности Большунова, который пропустил предыдущий старт из-за проблем со здоровьем, Вяльбе призналась, что у нее нет информации о его планах. Она отметила, что лыжник собирался на тренировки в Италию и оформлял визу.