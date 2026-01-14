Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 17:48

Вяльбе объяснила, почему больше не общается с Большуновым

Вяльбе призналась, что больше не общается с Большуновым

Елена Вяльбе Елена Вяльбе Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не поддерживает связь с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым из-за определенных «ситуаций». В беседе с «Чемпионатом» она переадресовала все вопросы на эту тему спортсмену.

Я скажу, что все вопросы к Саше, потому что у меня с Сашей после небольших ситуаций, которые произошли у него со мной, какой-то контакт прервался, — сказала Вяльбе.

Говоря о готовности Большунова, который пропустил предыдущий старт из-за проблем со здоровьем, Вяльбе призналась, что у нее нет информации о его планах. Она отметила, что лыжник собирался на тренировки в Италию и оформлял визу.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко допустил, что Большунов может получить нейтральный статус. Трехкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира может подать соответствующую заявку самостоятельно, как и каждый атлет.

До этого Большунов отказался от интервью журналисту «Матч ТВ» Михаилу Гореванову. Между ними произошел конфликт. Репортер отметил, что лыжник согласен общаться только с «нормальными» и хорошими людьми.

Елена Вяльбе
Александр Большунов
лыжи
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аферисты за три недели выманили у пенсионерки свыше 20 млн рублей
ЦБ представил проект о новой отчетности по мошенническим операциям
Молодая мама оказалась жертвой инцеста: в Тыве задержали отца-насильника
Серый кардинал: что известно о новом тренере «Спартака» Карседо
Безруков заявил, что Золотовицкий обладал великолепным чувством юмора
В АТОР опровергли новость о нападениях ОПГ с мачете в Кении
Появились новые детали о попавшем в скандал с насилием над детьми актере
«Хайпа много, трагедии никакой»: в АТОР высказались о решении США по визам
Раскрыто, как Трамп планирует присоединить Гренландию к США
В РСТ обратились к россиянам на фоне сообщений о паузе в выдаче виз США
Ученые раскрыли, почему мужчинам плохо при температуре 37,2
В Совфеде назвали наиболее подходящего переговорщика от ЕС по Украине
Военэксперт назвал причину активизации поставок НАТО на Украину
Камамбер с грушей в слоеном тесте: нежный пирог за 25 минут!
Климатолог ответила, когда ледник Судного дня будет грозить затоплением
Во Франции назвали причину, почему не поддержат Трампа в вопросе Гренландии
Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поговорили по телефону
Стало известно, когда в России появится вакцина от рака легкого
В Госдуме оценили шансы Тимошенко стать президентом Украины
Лолита призналась, что не может прийти в себя после смерти Золотовицкого
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.