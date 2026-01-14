Вяльбе объяснила, почему больше не общается с Большуновым

Вяльбе объяснила, почему больше не общается с Большуновым Вяльбе призналась, что больше не общается с Большуновым

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не поддерживает связь с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым из-за определенных «ситуаций». В беседе с «Чемпионатом» она переадресовала все вопросы на эту тему спортсмену.

Я скажу, что все вопросы к Саше, потому что у меня с Сашей после небольших ситуаций, которые произошли у него со мной, какой-то контакт прервался, — сказала Вяльбе.

Говоря о готовности Большунова, который пропустил предыдущий старт из-за проблем со здоровьем, Вяльбе призналась, что у нее нет информации о его планах. Она отметила, что лыжник собирался на тренировки в Италию и оформлял визу.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко допустил, что Большунов может получить нейтральный статус. Трехкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира может подать соответствующую заявку самостоятельно, как и каждый атлет.

До этого Большунов отказался от интервью журналисту «Матч ТВ» Михаилу Гореванову. Между ними произошел конфликт. Репортер отметил, что лыжник согласен общаться только с «нормальными» и хорошими людьми.