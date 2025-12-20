«Чтобы больше рейтинги были»: Большунов устроил перепалку с журналистом Большунов повздорил с журналистом Горевановым и отказал ему в интервью

Лыжник Александр Большунов отказался давать интервью журналисту «Матч ТВ» Михаилу Гореванову и повздорил с ним. Репортер в своем Telegram-канале отметил, что спортсмен заявил о готовности общаться только с «нормальными» и хорошими людьми.

Вам лишь бы Большунова засунуть куда-нибудь, чтобы больше рейтинги были. Ребят! До свидания. К нормальным, хорошим я буду подходить, здороваться, обнимать. Вот так, — сказал спортсмен.

Ранее сообщалось, что на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске победителем спринта стал Александр Терентьев. Двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022 показал в финале время 3 минуты 18,74 секунды. Александр Большунов, трехкратный олимпийский чемпион, не сумел завоевать медаль, финишировав четвертым. Второе место занял Константин Тиунов, отстав на 1,04 секунды. Третьим стал Сергей Ардашев с отставанием 1,17 секунды от победителя.

До этого биатлонистка Кристина Резцова рассказала, что Большунов ни с кем не здоровается. По ее словам, он «просто такой человек по жизни».

В свое время сам Большунов опубликовал видеообращение, в котором принес извинения лыжнику Александру Бакурову за инцидент в полуфинале спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске. Он заявил, что больше не допустит подобного поведения.