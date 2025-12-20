Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 19:32

«Чтобы больше рейтинги были»: Большунов устроил перепалку с журналистом

Большунов повздорил с журналистом Горевановым и отказал ему в интервью

Александр Большунов Александр Большунов Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Лыжник Александр Большунов отказался давать интервью журналисту «Матч ТВ» Михаилу Гореванову и повздорил с ним. Репортер в своем Telegram-канале отметил, что спортсмен заявил о готовности общаться только с «нормальными» и хорошими людьми.

Вам лишь бы Большунова засунуть куда-нибудь, чтобы больше рейтинги были. Ребят! До свидания. К нормальным, хорошим я буду подходить, здороваться, обнимать. Вот так, — сказал спортсмен.

Ранее сообщалось, что на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске победителем спринта стал Александр Терентьев. Двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022 показал в финале время 3 минуты 18,74 секунды. Александр Большунов, трехкратный олимпийский чемпион, не сумел завоевать медаль, финишировав четвертым. Второе место занял Константин Тиунов, отстав на 1,04 секунды. Третьим стал Сергей Ардашев с отставанием 1,17 секунды от победителя.

До этого биатлонистка Кристина Резцова рассказала, что Большунов ни с кем не здоровается. По ее словам, он «просто такой человек по жизни».

В свое время сам Большунов опубликовал видеообращение, в котором принес извинения лыжнику Александру Бакурову за инцидент в полуфинале спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске. Он заявил, что больше не допустит подобного поведения.

лыжники
лыжные гонки
журналисты
Александр Большунов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запад в панике после заявления Путина, отравление в пансионате: что дальше
Суд закрыл скандальный пансионат в Подмосковье
«Тема на Плаву»: в Кремле оценили дискуссии вокруг украинских выборов
Песков заявил о противоречиях в словах Зеленского о выборах
Норманнская теория — историческая проблема с политическим подтекстом
«Грабеж»: в Германии резко высказались о кредите для Украины
Сотрудники ТЦК пытались мобилизовать мужчину с больным сердцем в Харькове
Фриске перестала скрывать супруга
Захарова пошутила о пролете «пророссийского» дрона над Киевом
Как сказать: «Я не пью!» Учимся отказываться от вредных предложений
«Чтобы больше рейтинги были»: Большунов устроил перепалку с журналистом
4 рецепта закусок на Новый год: необычных, вкусных, красивых
Джиган, песня для Орбакайте, дорогое лекарство: как живет Юлия Самойлова
Диетический Новый год: салат с говядиной и шпинатом — нужно 20 минут
Бойкова и Козловский стали чемпионами России по фигурному катанию
Россиянка подорвалась на взрывном устройстве
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.