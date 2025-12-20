Новый год-2026
20 декабря 2025 в 17:07

Соперники оставили Большунова без наград в спринте на этапе Кубка России

Терентьев одержал победу в спринте на этапе Кубка России в Ижевске

Александр Большунов Александр Большунов Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
На этапе Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске одержал победу Александр Терентьев, двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022. Его результат в финале составил 3 минуты 18,74 секунды, сообщает Федерация лыжных гонок РФ. Александр Большунов остался без медалей в мужском спринте. Он занял только четвертое место.

Вторым стал Константин Тиунов с отставанием в 1,04 секунды. Третье место занял Сергей Ардашев, уступивший победителю 1,17 секунды.

В женском спринте первое место заняла Наталья Крамаренко с результатом 3 минуты 48,62 секунды. Серебро досталось Анастасии Фалеевой (+0,64), а бронза — Алене Барановой (+1,08).

Ранее лыжник Сергей Ардашев стал победителем гонки преследования в рамках третьего этапа Кубка России. Соревнования проходили в городе Чусовом Пермского края. Результат спортсмена составил 36 минут 11,6 секунды. Второе место занял Александр Большунов, уступивший победителю 35,2 секунды. Бронзу завоевал Артем Мальцев, его отставание составило 1 минуту 9,6 секунды.

В женской гонке преследования на том же этапе первое место заняла Вероника Степанова. Она преодолела дистанцию свободным стилем за 26 минут 32,4 секунды. Второй финишировала Алина Пеклецова с отставанием в 26,6 секунды. Третье место и бронзовая медаль достались Евгении Крупицкой, которая уступила лидеру 1 минуту 12,7 секунды.

