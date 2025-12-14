Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 10:22

Названа победительница гонки преследования на этапе Кубка России

Лыжница Степанова победила в гонке преследования на этапе Кубка России

Вероника Степанова Вероника Степанова Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
На третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Чусовом Пермского края, в женской гонке преследования свободным стилем победу одержала Вероника Степанова. Она преодолела трассу за 26 минут 32,4 секунды.

Второй финишировала Алина Пеклецова, уступившая победительнице 26,6 секунды. Бронзовую медаль завоевала Евгения Крупицкая, ее отставание от лидера составило 1 минуту 12,7 секунды.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский в беседе с NEWS.ru указал на проблему, связанную с форматом спринтерских гонок в российских лыжных соревнованиях. По его мнению, дистанции для спринта в России являются слишком длинными, что не позволяет спортсменам демонстрировать конкурентоспособную на международном уровне скорость. Панжинский пояснил, что за рубежом спринтерский круг обычно занимает от двух до трех минут, в то время как в России гонки длятся четыре-пять минут.

Также олимпийский призер прокомментировал вопрос призовых выплат. Он заявил, что на российских стартах призовые за места в середине таблицы (третье-шестое места) часто выше, чем на этапах Кубка мира за аналогичные позиции (от 15 до 30 места). По его словам, приравнять эти системы сложно, но в целом спортсмены в России могут зарабатывать столько же или даже больше.

