Российский лыжник сравнил уровень призовых на стартах в России с мировыми Панжинский: призовые на российских стартах выше, чем на мировых

Вице-чемпион Олимпийских игр лыжник Александр Панжинский в разговоре с NEWS.ru заявил, что призовые на российских стартах выше, чем на мировых. Он отметил, что приравнять их сложно.

Сложно приравнять. Если мы говорим о спортсменах, которые занимают третьи, четвертые, пятые, шестые места на кубках России, то сейчас они зарабатывают больше. Эти места сопоставимы с пятнадцатыми, двадцатыми, тридцатыми позициями на Кубке мира. Я думаю, что их призовые такие же или даже больше, чем они бы зарабатывали на международном уровне, — заявил Панжинский.

Он также отметил, что в целом заработки в лыжных гонках не столь высоки.

Если бы [Александр] Большунов одерживал победу практически на каждом старте на Кубке мира, то он бы терял в призовых деньгах. Думаю, что он и все остальные в первую очередь думают не о деньгах. Лыжные гонки — это вообще не про деньги, а про самореализацию, медали, победы, чемпионства. И только потом призовые доходы и средства на дальнейшее существование, — добавил спортсмен.

Ранее он назвал главной проблемой российских лыжных гонок отсутствие баз в горах. Он отметил, что по этой причине спортсменам приходится проводить сборы в Европе.