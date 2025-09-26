Вице-чемпион Олимпиады назвал главную проблему лыжных гонок в России Лыжник Панжинский заявил о проблемах с высокогорными базами в России

Отсутствие баз в горах является главной проблемой лыжных гонок в России, заявил Metaratings вице-чемпион Олимпийских игр Александр Панжинский. Он отметил, что по этой причине спортсменам приходится проводить сборы в Европе.

Не хватает высокогорных баз, наши лыжники едут в Европу не на равнинные сборы, а только в горы. Это повод задуматься и создать хорошую, удобную базу. К сожалению, таковой в России пока нет. Это самая главная проблема российских лыж. Циклические виды спорта нуждаются в среднегорной и высокогорной подготовке, — сказал Панжинский.

