26 сентября 2025 в 14:04

Вице-чемпион Олимпиады назвал главную проблему лыжных гонок в России

Лыжник Панжинский заявил о проблемах с высокогорными базами в России

Александр Панжинский Александр Панжинский Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Отсутствие баз в горах является главной проблемой лыжных гонок в России, заявил Metaratings вице-чемпион Олимпийских игр Александр Панжинский. Он отметил, что по этой причине спортсменам приходится проводить сборы в Европе.

Не хватает высокогорных баз, наши лыжники едут в Европу не на равнинные сборы, а только в горы. Это повод задуматься и создать хорошую, удобную базу. К сожалению, таковой в России пока нет. Это самая главная проблема российских лыж. Циклические виды спорта нуждаются в среднегорной и высокогорной подготовке, — сказал Панжинский.

Ранее в Ленинградской области при пожаре погиб четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев. Возгорание произошло в ночь с 9 на 10 сентября в деревне Ненимяки, огонь охватил шесть гаражей на площади свыше 300 квадратных метров.

Также итальянский горнолыжник Маттео Францозо умер за день до дня рождения. Он должен был отметить 26-летие 16 сентября. Спортсмен скончался в клинике от последствий тяжелой травмы, полученной на тренировке 13 сентября.

