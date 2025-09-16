Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 11:10

Горнолыжник умер за день до 26-летия, не выходя из комы после тренировки

Итальянский горнолыжник Францозо умер за день до 26-летия из-за травмы

Маттео Францозо Маттео Францозо Фото: Mattia Radoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянский горнолыжник Маттео Францозо умер за день до дня рождения, передает Rai. Он должен был отметить 26-летие 16 сентября. Спортсмен скончался в клинике от последствий тяжелой травмы, полученной на тренировке 13 сентября.

Францозо упал после первого прыжка, пролетел через ограждение и получил черепно-мозговую травму с отеком мозга. Спортсмена доставили в больницу на вертолете, его ввели в искусственную кому, но спасти мужчину не удалось.

Лучшим результатом Францозо в Кубке мира было 154-е место в 2025 году, в Кубке европейских чемпионов — 28-е в 2022-м.

Ранее в Ленинградской области при пожаре погиб четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев. Возгорание произошло в ночь с 9 на 10 сентября в деревне Ненимяки, огонь охватил шесть гаражей на площади свыше 300 квадратных метров.

В Асбесте Свердловской области до этого во время тренировки скончался 14-летний хоккеист. По словам тренера, подросток сделал несколько повторов упражнения, затем встал в колонну, опустился на колени и потерял сознание.

