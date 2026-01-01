В Раде раскрыли, что не сделал Зеленский в 2025 году

В Раде раскрыли, что не сделал Зеленский в 2025 году Железняк: Зеленский не выступил с ежегодным посланием к Раде в 2025 году

Президент Украины Владимир Зеленский в 2025 году не обратился с ежегодным посланием к парламенту, хотя его подготовка началась еще в сентябре, отметил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Он назвал этот факт показательным, напомнив, что в предыдущем году глава государства выступал в Раде с речью, в которой представил «план стойкости».

Кстати, 2025-й стал единственным годом когда не состоялось ежегодное послание <...> в Верховную раду. Хотя такое начали готовить еще 17 сентября 2025 года, но так оно и не увидело свет. <...> Тоже показательно, — говорится в сообщении.

Ранее источники сообщают, что президент Украины через своих доверенных лиц дал администрации Соединенных Штатов понять о своей готовности к территориальным компромиссам. Как передают журналисты, данная позиция впервые была озвучена украинской стороной 11 марта.

Кроме того, Зеленский заявил, что план мирного урегулирования кризиса в стране подготовлен на 90%. Это утверждение он сделал в рамках своего новогоднего обращения.