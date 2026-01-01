Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 20:04

Названо условие нормализации диалога США и России в 2026 году

ИМЭМО РАН: отношения США и России могут нормализоваться в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Администрация президента США Дональда Трампа может активизировать усилия по нормализации двустороннего диалога с Россией в случае урегулирования украинского кризиса в первой половине 2026 года, передает РИА Новости со ссылкой на доклад Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН. Диалог будет включать сферу стратегической безопасности.

В случае завершения конфликта в течение первого полугодия 2026 года администрация Трампа может интенсифицировать диалог с Россией по нормализации двусторонних отношений, — говорится в сообщении.

Ранее западные журналисты включили саммит главы России Владимира Путина и Трампа в перечень ключевых событий минувшего года. Авторы публикации полагают, что данная встреча обладала высокой важностью на мировой арене и помогла вернуть в американскую политику уважительный тон в адрес российского государства.

Кроме того, обозреватель RT и бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид заявила, что нынешний американский лидер испытывает уважение к Путину. По ее словам, Трамп даже в какой-то мере побаивается своего коллеги из Москвы.

США
Россия
диалог
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев в целенаправленно ударил по мирным гражданам в Херсонской области
Зеленский анонсировал важную встречу западных военных
Глава разведки одной страны принял Умерова
В Чехии сменили риторику в адрес Украины
В Кремле раскрыли, что сказал Сальдо Путину после атаки ВСУ на Хорлы
Раскрыты подробности об эвакуированных из Хорлов в Крым пациентах
В Петербурге ребенок чуть не лишился кисти из-за фейерверка
Более 20 человек пострадали при взрыве гранаты в новогоднюю ночь
Президент Швейцарии сделал первое заявление после пожара в Кран-Монтане
Россиянин пришел на концерт Rammstein и «поймал» лицом торт от барабанщика
Путин продлил особый порядок учета голосов «недружественных» акционеров
Стало известно, сколько детей родилось в новогоднюю ночь в Москве
В Словакии дали прогноз по членству Украины в НАТО
ГРУ передало США одно устройство после попытки атаки на резиденцию Путина
В столичном аэропорту ввели временные ограничения
Раскрыто состояние атаковавших резиденцию президента России дронов ВСУ
ВСУ атаковали Сочи
Силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ на Москву
В Госдуме предостерегли россиян от одной забавы
Названо условие нормализации диалога США и России в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Гороскоп 1 января: кому надо на работу? Кто продолжит тратить деньги?
Семья и жизнь

Гороскоп 1 января: кому надо на работу? Кто продолжит тратить деньги?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.