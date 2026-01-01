Названо условие нормализации диалога США и России в 2026 году

Названо условие нормализации диалога США и России в 2026 году ИМЭМО РАН: отношения США и России могут нормализоваться в 2026 году

Администрация президента США Дональда Трампа может активизировать усилия по нормализации двустороннего диалога с Россией в случае урегулирования украинского кризиса в первой половине 2026 года, передает РИА Новости со ссылкой на доклад Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН. Диалог будет включать сферу стратегической безопасности.

В случае завершения конфликта в течение первого полугодия 2026 года администрация Трампа может интенсифицировать диалог с Россией по нормализации двусторонних отношений, — говорится в сообщении.

Ранее западные журналисты включили саммит главы России Владимира Путина и Трампа в перечень ключевых событий минувшего года. Авторы публикации полагают, что данная встреча обладала высокой важностью на мировой арене и помогла вернуть в американскую политику уважительный тон в адрес российского государства.

Кроме того, обозреватель RT и бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид заявила, что нынешний американский лидер испытывает уважение к Путину. По ее словам, Трамп даже в какой-то мере побаивается своего коллеги из Москвы.