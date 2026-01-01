Навигационные системы украинских беспилотников, атаковавших резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сохранились и технически исправны, заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. Об этом он уведомил американскую сторону во время передачи расшифровки данных, передает ТАСС.

Мы нашли обломки беспилотных летательных аппаратов, осуществлявших данную атаку. В ряде этих беспилотных летательных аппаратов хорошо сохранились навигационные системы. Они являются технически исправными, — заключил Костюков.

Ранее лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что атака на резиденцию президента России была вызвана страхом главы Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинский политик боится неминуемого поражения и уголовной ответственности.

Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что атака ВСУ могла спровоцировать ядерную войну. Он назвал действия безответственными и опасными, при этом подчеркнув, что теперь Москва имеет право на любые ответные меры в рамках международного права.