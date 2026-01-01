Россиянин пришел на концерт Rammstein и «поймал» лицом торт от барабанщика Барабанщик группы Rammstein бросил торт в российского туриста на Пхукете

Барабанщик группы Тилля Линдеманна Rammstein швырнул торт в лицо россиянину во время новогоднего шоу на Пхукете, сообщает Telegram-канал SHOT. Концерт артиста и его музыкантов, собравший преимущественно отдыхающих из России, состоялся в Таиланде накануне вечером.

Как рассказал один из гостей представления, несмотря на качественное выступление, инцидент с десертом омрачил впечатление. По его словам, барабанщик Джо Летц метнул десерт с большой силой. Другим зрителям также досталось — Линдеманн бросал в публику рыбу из ведра и другие предметы.

Ранее эксперт в сфере туризма Виктория Худаева заявила, что россияне, которые прибывают в Таиланд по готовым турпакетам, почти не рискуют получить запрет на въезд в это государство. По ее словам, сложности с иммиграционной службой в большей степени касаются туристов, путешествующих самостоятельно.

До этого журналисты сообщили, что россиянам отказывают во въезде в Таиланд при попытке пересечь его наземную границу. Доступ в королевство сейчас возможен лишь воздушным путем.