28 октября 2025 в 16:39

В Германии прошла массовая акция против солиста Rammstein

Bild: сотни людей вышли на акцию против Тилля Линдеманна в Лейпциге

Тилль Линдеманн Тилль Линдеманн Фото: STAR-MEDIA/imago stock&people/Global Look Press

В немецком городе Лейпциг состоялась массовая акция протеста из-за солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщило издание Bild. Несколько сотен демонстрантов собрались у здания Лейпцигской оперы, где должен был присутствовать музыкант на традиционном оперном балу.

Участники акции вышли на красную дорожку с плакатами и криками «Позор!», выражая несогласие с действиями рок-музыканта. Протестующие требовали прекращения «сексуального насилия и злоупотребления положением», в которых обвинили Линдеманна. Для обеспечения порядка на мероприятии дежурили около 100 сотрудников полиции, которые предотвратили возможные попытки проникновения на бал.

Музыкант прибыл на мероприятие с опозданием, когда демонстранты уже покинули место проведения. Среди примерно 40 приглашенных знаменитостей Линдеманн оказался одним из главных объектов внимания со стороны прессы.

Некоторые официальные лица отказались от участия в мероприятии из-за скандала вокруг певца. Вице-премьер и министр социальных дел Саксонии Петра Кеппинг отменила свое присутствие в качестве почетного гостя, объяснив это желанием способствовать деэскалации конфликта. В то же время министр науки Себастьян Гемков назвал протесты законной формой выражения гражданской позиции.

Уголовное преследование Линдеманна началось в июне 2023 года, когда прокуратура возбудила дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. В конце июля появились новые обвинения от австрийской гражданки, утверждающей, что музыкант бросил ее на кровать и ударил несколько раз по ягодицам после отказа заниматься с ним сексом.

Ранее сообщалось, что Линдеманн посетил Кишинев для работы над новым музыкальным видео. Основной площадкой для съемок была выбрана Костюженская психиатрическая больница, расположенная в пригороде молдавской столицы.

Германия
Rammstein
Тилль Линдеманн
протесты
звезды
