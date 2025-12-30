Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 02:41

Никарагуа поддержала Путина в письме на фоне скандальной атаки

Кабмин Никарагуа выразил солидарность Путину из-за атаки ВСУ на его резиденцию

Национальный флаг Никарагуа Национальный флаг Никарагуа Фото: Shutterstock/FOTODOM
Официальный Манагуа выразил поддержку руководству России в связи с атакой Вооруженных сил Украины на резиденцию главы государства Владимира Путина в Новгородской области. Власти направили письмо, в котором заявили о своей солидарности и одобрении курса, проводимого российским лидером.

Послание было подписано главой республики. В нем содержится признание усилий РФ по достижению мира через диалог и переговоры.

Мы признаем усилия Российской Федерации под вашим (Владимира Путина) руководством направленные на то, чтобы посредством диалога и переговоров стал реальным мир, в котором мы нуждаемся, стал реальностью. Вперед, президент Путин, ваша борьба за мир признана и поддержана народами мира, — указано в письме.

Это заявление стало реакцией на информацию об отражении массированной атаки 91 беспилотника на объект в Новгородской области. Российские средства ПВО работали всю ночь в период с 28 на 29 декабря.

Ранее события в Новгородской области прокомментировала вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский своим приказом об атаке беспилотниками перешел все границы. По ее словам, с таким субъектом ведение какого-либо диалога невозможно.

