Трампа уличили в планах начать силовые акции против Кубы, Никарагуа и Ирана Аналитик Суслов: Трамп может начать силовые акции против Кубы, Никарагуа и Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2026 году может серьезно взяться за Кубу, Никарагуа и Иран, такое мнение высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов, чьи слова приводит ТАСС. Он не исключил силовые акции США в отношении указанных государств, а также военные блокады.

Мы видим, что, во-первых, Трамп не постоит ни перед чем, чтобы обеспечить абсолютное доминирование Соединенных Штатов в Западном полушарии. Поэтому некоторые силовые акции, военные блокады могут продолжаться, — убежден Суслов.

Он спрогнозировал, что Трамп будет последовательно искоренять антиамериканские режимы в Латинской Америке. По мнению Суслова, хозяин Белого дома доказал, что он «достаточно легко» соглашается на незаконное применение военной силы, когда это не грозит втягиванием США в войны.

Ранее появилась информация, что Трамп мог воздержаться от военных ударов по Ирану после предупреждения премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В частности, Нетаньяху указал, что не готов к самообороне в случае ответных действий Тегерана.