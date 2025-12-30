Россия продолжит налаживать контакты с одной из стран в 2026 году

Россия продолжит налаживать контакты с одной из стран в 2026 году МИД РФ: Москва намерена нарастить контакты с Баку в 2026 году по всей повестке

Россия и Азербайджан планируют активизировать двустороннее взаимодействие в будущем году. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым, сообщает дипломатическое ведомство.

Стороны подвели итоги сотрудничества в уходящем году и подтвердили обоюдный курс на дальнейшее развитие связей. В основе этого курса лежат положения Декларации о союзническом взаимодействии от февраля 2022 года, а также договоренности, достигнутые лидерами двух стран в октябре в Душанбе.

В таком контексте высказано общее намерение наращивать в наступающем 2026 году контакты по всей российско-азербайджанской повестке дня, — указано в сообщении.

Москва и Баку намерены вывести свои отношения на новый уровень интенсивности. В этом взаимодействии будет охвачен весь спектр совместной повестки.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что власти страны не проводят политику, направленную на разрыв связей с Россией. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в повестке правительства отсутствуют такие планы.