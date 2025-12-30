Стало известно, сколько солдат вернулись в РФ по договоренностям в Стамбуле

Стало известно, сколько солдат вернулись в РФ по договоренностям в Стамбуле Галузин: Россия вернула на родину 2,3 тыс. солдат по договоренностям в Стамбуле

Первые итоги выполнения договоренностей, достигнутых Россией с Украиной в Стамбуле в 2025 году уже подведены, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. В интервью «Известиям» он сообщил, что в рамках этого процесса на родину вернулись тысячи людей.

Но так или иначе, в результате договоренностей, достигнутых в Стамбуле, удалось вернуть на родину в Россию приблизительно 2,3 тыс. наших воинов и около 170 гражданских лиц, — отметил высокопоставленный дипломат.

По словам Галузина, реализация стамбульских договоренностей является длительным процессом. Однако конкретные результаты уже можно называть достижением.

С украинской стороны, как отметил замглавы МИД РФ, также было возвращено примерно 2,4 тыс. военных и порядка 170 гражданских. Договоренности продолжают работать как механизм по обмену и возвращению лиц.

Ранее Галузин заметил, что Россия и Азербайджан планируют активизировать двустороннее взаимодействие в будущем году. В основе этого курса лежат положения Декларации о союзническом взаимодействии от февраля 2022 года, а также договоренности, достигнутые лидерами двух стран в октябре в Душанбе.