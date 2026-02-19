Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 16:01

В МИД России ответили на заявления стран НАТО по Украине

Галузин призвал Запад сосредоточиться на поиске путей к миру на Украине

Михаил Галузин Михаил Галузин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Западные страны должны сосредоточиться на поиске мирного урегулирования на Украине, заявил на полях дискуссионного клуба «Валдай» замглавы МИД России Михаил Галузин. Он прокомментировал высказывания представителей стран НАТО о необходимости участия европейских членов Альянса в переговорах, сообщает ТАСС.

Все-таки, наверное, хотелось бы, чтобы те деятели, которые так думают, как-то все-таки переформатировали свое мышление и все-таки настроились бы на волну поиска мира, — сказал Галузин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль объявит место и дату следующего раунда переговоров по Украине, как только появится конкретика. По его словам, работа сейчас находится на этапе, который не предполагает открытого обсуждения, и Москва не намерена раскрывать детали.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков между тем допустил, что президент США Дональд Трамп может надавить на украинского коллегу Владимира Зеленского после его явного демарша и тем самым повлиять на ход переговоров. По его мнению, американский лидер прекрасно понимает, что Киев намеренно затягивает процесс.

Михаил Галузин
МИД России
НАТО
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кабальная реструктуризация»: Дерипаска оценил риски помощи «Самолету»
Медведев признал отставание России в сфере микроэлектроники
Сон по сезону: как менять текстиль весной, летом и зимой
В РЖД решили «избавиться» от многомиллиардных активов
Педиатр раскрыла неочевидную проблему у детей с ожирением
В Тайване настоятеля храма стошнило на президента в прямом эфире
Ледяной туман и холод до -10? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать
Буланова ответила, часто ли забывает тексты своих песен
«Обещал и сделал»: ски-альпинист Филиппов принес РФ первую медаль Олимпиады
Африканская страна объявила о переходе к новому этапу отношений с Россией
Автоэксперт напомнил, как вести себя на дороге в снегопад
Филиппинцев эвакуируют из-за природного катаклизма
В США заявили о провале европейского истребителя шестого поколения
Почти 30 рейсов отменили в Москве из-за мощного снегопада
В Швеции раскрыли, сколько выделят Украине
«Вне закона»: генерал об участии иностранных пилотов в конфликте на Украине
Ски‑альпинист Никита Филиппов: карьера, личная жизнь, серебро Олимпиады
Стало известно о приезде родителей Яниса Тиммы в РФ для суда с Седоковой
Волочкова рассказала, во сколько ей обошлась операция в Германии
«Я ничего не скрываю»: Ягудин порадовался провалу Плющенко
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.