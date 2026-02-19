В МИД России ответили на заявления стран НАТО по Украине Галузин призвал Запад сосредоточиться на поиске путей к миру на Украине

Западные страны должны сосредоточиться на поиске мирного урегулирования на Украине, заявил на полях дискуссионного клуба «Валдай» замглавы МИД России Михаил Галузин. Он прокомментировал высказывания представителей стран НАТО о необходимости участия европейских членов Альянса в переговорах, сообщает ТАСС.

Все-таки, наверное, хотелось бы, чтобы те деятели, которые так думают, как-то все-таки переформатировали свое мышление и все-таки настроились бы на волну поиска мира, — сказал Галузин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль объявит место и дату следующего раунда переговоров по Украине, как только появится конкретика. По его словам, работа сейчас находится на этапе, который не предполагает открытого обсуждения, и Москва не намерена раскрывать детали.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков между тем допустил, что президент США Дональд Трамп может надавить на украинского коллегу Владимира Зеленского после его явного демарша и тем самым повлиять на ход переговоров. По его мнению, американский лидер прекрасно понимает, что Киев намеренно затягивает процесс.